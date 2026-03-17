黃仁勳公布輝達Groq 3推論晶片　代號Rosa

▲▼輝達GTC大會、黃仁勳。（圖／路透社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於GTC大會正式揭曉整合Groq語言處理技術的新晶片「NVIDIA Groq 3 LPU」，並宣告次世代GPU架構「Feynman」將整合代號「Rosa」的CPU，AI產業的轉折點正式宣告到來。

黃仁勳以「五層蛋糕」概念形容AI技術堆疊，指出2023年由新創公司「OpenAI」啟動生成式AI，今年進入推論時代，2025年則由「Anthropic」的開發工具「Claude Code」推動代理能力，三大階段合力引爆運算需求。

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三星代工新晶片下半年出貨 整合Groq技術降成本

在硬體進展方面，AI超級電腦「Vera Rubin」家族迎來新成員「NVIDIA Groq 3 LPU」，使家族晶片增加至7款。這款推論晶片將由韓國「三星」（Samsung）代工，預計今年下半年正式出貨。

黃仁勳進一步闡述GPU技術路線圖，揭露次世代「Feynman」架構將與下一代CPU「Rosa」及新一代LPU共同運作，構建更強大的平台系統。透過不同處理單元的協作，輝達旨在打造出全方位的運算環境，以因應未來更複雜的人工智慧代理任務與大規模資料處理需求。

機架系統效能提升35倍 鎖定加速運算里程碑

輝達同時宣布推出「NVIDIA Groq 3 LPX」機架系統，該系統搭載256顆LPU，被視為加速運算的重要里程碑。這套系統能與「Vera Rubin NVL72」機架系統協同作業，讓人工智慧處理任務的量能大幅提高35倍。此舉不僅強化了硬體效能，也為大規模企業級應用提供更具效率的基礎設施。

黃仁勳強調，輝達與晶片設計商「Groq」達成技術授權協議後，雙方在推論技術上的合作已取得實質突破。隨著新架構與機架系統陸續到位，輝達將持續引領AI運算市場，協助全球開發者與企業在推論需求爆發的浪潮中，取得更強大的技術支援與競爭優勢。