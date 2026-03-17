台積電前主管「年薪千萬」裸辭：無聊賺錢勝過有趣賠錢

▲郝旭烈認為，投資應該是「上了車就不要下車」的耐力賽，無聊的賺錢最迷人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「投資最怕每天活在焦慮中，慢慢來，比較快。」人稱「郝哥」的財商專家郝旭烈，穿梭在士林夜市的喧囂中，談的不是精準投機的明牌，而是「不挑」的投資心法。他認為投資應該是「上了車就不要下車」的耐力賽，透過自律配置，例如機械式買進0050這類「不挑」的標的，可換取內心的餘裕。對他而言，財富增長不應以犧牲生活品質為代價，他說，「無聊的賺錢」遠比「有趣的賠錢」更迷人。

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「投資理財的本質不是錢，而是『覺察』資產與生活的關係。」採訪這天，郝旭烈跟我們約在自家樓下的交誼廳，記者問郝哥如何投資理財？他卻搖頭說：「投資最怕像妳這樣每天活在焦慮中。」他進一步解釋，投資並非盲目追求明牌、賺多少錢，而是讓金錢為人生換回更多的選擇權。

致富三察 簡單習慣

他提出致富三察：覺察、觀察、洞察，並非憑空而來，而是從最簡單的習慣開始：先存錢（覺察）、再投資（觀察），讓時間替自己工作（洞察）。

「郝哥常說，今天是你餘生最年輕的一天，只要去做，每天都是最好的時間。」清大學妹、目前擔任商管講師的黃馨儀笑說，郝哥的每本書她都有，「坊間的投資書籍都在教股票怎麼買、市場怎麼看，但郝哥卻是談金錢如何影響人生選擇，尤其是《富小孩窮小孩》這本書，當時讀小一的女兒看完書，跟郝哥成為忘年之交。」

▲曾任台積電財務主管，高壓環境讓郝旭烈體悟理財的意義，是為人生換回更多選擇權。

心法一：紀律 簡單定投

郝哥在書中教孩子，錢怎麼來？手上的金錢如何分配？「所以我女兒領到壓歲錢會先存錢，再跟我討論要如何理財？我就帶著她挑選基金，這幾年成分股有台積電的科技基金，報酬表現都很好，女兒小五開始定期定額慢慢買。」黃馨儀補充。

在郝旭烈看來，理財沒有太多技巧，唯二件事：時間與紀律，「投資不需要很聰明，只需要長期在市場裡，早點開始，靜待複利發酵。」

記者問，買什麼標的最好？郝旭烈直率地說：「夏蟲不可語冰！」接著他引用「韭菜」理論反問，「妳喜不喜歡吃韭菜？妳不愛吃、但我愛吃，這時若我逼妳吃，我就是加諸意志在妳身上；投資也是一樣，我的好不等於妳的好。」

▲郝旭烈常與2個女兒分享生活財商觀念，他說，投資就像食物口味，強推沒有意義，適合最重要。

他強調，投資標的就像食物口味，強推沒意義，在他眼中，投資沒正確答案，只有適不適合自己。選適合自己的對的標的、紀律買進，其餘交給時間。

心法二：不挑 無聊最賺

對於投資小白，他的絕招是「不挑」。大女兒出社會工作，領了薪水想要投資理財，郝旭烈建議她定期定額買0050（元大台灣50），「無聊的賺錢，會勝過有趣的賠錢，可惜一般人都怕無聊。」

郝旭烈說，投資最怕每天活在焦慮中，而「不挑」不是指盲目亂買，而是不要過度執著於挑選個股或擇時，當股市震盪激烈也不易被甩轎。

▲郝旭烈會建議女兒、粉絲，紀律性定期定額長抱0050，享受時間複利威力。

其實只要有閒錢就機械式買進0050，配息滾入再投資，不必每天盯盤即可讓時間幫忙賺錢，「郝哥總是用《原子習慣》的概念鼓勵我，不是等有錢才理財，而是先認同自己是一個會理財的人，於是我從2019年開始，定期定額囤0050，而且只進不出。」粉絲小慧說，自由等於能力減去欲望，懂得先存錢、控制消費，及早開始理財，並且持續做，本小也沒關係。

心法三：長抱 複利最威

「即使是被市場公認的好公司，但投資人若採取短線進出，仍可能因波動而受傷；反之，長期持有者則更有機會參與企業成長，享受時間帶來的複利效果。」郝旭烈說，投資成敗關鍵，從來不是「買什麼」，而在於「怎麼持有」。

以年化報酬率約10％試算（含股息再投入），那麼只要30歲啟動每月定期定額1萬元，30年後、也就是60歲，雖總共只投入360萬元本金，但複利的魔力能讓資產有感膨脹至2,062萬元。10％的標的怎麼尋找呢？根據元大官網統計至2025年12月31日的數據來看，0050自成立起的含息報酬率達1,348.93％，回推年化報酬率為12.5％。

「堅持長期紀律投資，這個過程很無聊，甚至會讓人忘記它的存在，但這種『忘記』，恰恰是最健康的狀態，不會因為股災失眠，不會因為賺錢而影響運動和陪伴家人。」郝旭烈說。

他進一步提到，買進市場很容易，留在市場才困難，「多數投資人並非看錯方向，而是撐不過波動。」郝旭烈強調，投資的第一步，不是搶進場，而是先確保有準備，包括緊急預備金、日常生活支出、可以承受損失的資金等，「只有當投資資金是虧得起的錢，才能避免在市場下跌時被迫出場。」他說。

年薪千萬 急流勇退

14年前擁年薪千萬元卻急流勇退，很多人嘆可惜；但如今他生活游刃有餘。回顧過往，其實是苦過來的，「我爸38歲從軍職轉任教官，不到2年就過世，媽媽獨力撫養我和二個妹妹，整個家都慌了。」國中生遭逢驟變，他立志長大一定要賺錢，讓家人過好日子。

考上大學後，當同儕忙聯誼、玩社團，郝旭烈四處當家教、在餐廳駐唱，「我一天能唱8小時，全年無休，就連大年初一都不休息！」家教做出口碑，索性自己開補習班，郝旭烈大學生創業，校長兼撞鐘，當時月收入能達7萬元。

畢業後他進入台積電，但拚命賺錢的副作用是健康崩盤，郝旭烈在中國工作的5年期間壓力爆棚，每天只睡3至4小時，「我每年做健康檢查，前2年都沒問題；第3年紅字開始跑出來，40％的檢驗項目都是紅字，肝指數最高。」2012年，當時43歲的郝旭烈毅然決定裸辭回台。

▲退休後「入坑」三鐵的郝旭烈，將運動、投資合而為一，靠的是「不挑」的規律訓練。

退休後，他開始接觸三鐵，從最初每天跑3公里，到完成226公里的超級鐵人賽挑戰，歷經15小時完賽，「我當時才47歲，被一位57歲才玩三鐵的老大哥激勵，跳進這個坑，坑友太重要了！當你身邊都是運動氛圍，你就會習慣這種節奏。」

而鍛鍊三鐵讓郝旭烈體悟，一夕爆發太不實際，重點是長時間穩定累積，「運動跟投資的道理很像，只要開始，永遠不嫌晚！」他說。



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