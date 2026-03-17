林百里買「私人飛機界」勞斯萊斯　員工：看到老闆時間更少了

▲龐巴迪環球7500被譽為「私人飛機界的勞斯萊斯」，可以從台北直飛紐約或倫敦，中途不用停靠加油。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

為出國旅行與洽談公務方便，同時能確保隱私，在新冠疫情期間，廣達集團董事長林百里就出手以逾新台幣20億元的價格訂購私人飛機—龐巴迪環球7500，這款飛機更被譽為私人飛機界的勞斯萊斯，而鍾情於這款飛機的台灣富豪還有富邦集團董事長蔡明忠、中租集團總裁辜仲立、國巨董事長陳泰銘以及遠東集團董事長徐旭東等重量級大佬。

根據龐巴迪網站的介紹，環球7500最多可載19人、內部空間設計可分為會議室、用餐區、娛樂區以及私人主臥室，深受台灣富豪圈的喜愛，林百里的這架環球7500，機尾有廣達集團品牌色紅藍線條，走一個簡潔大方的風格！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廣達集團董事長林百里購入的第一架私人飛機，正是龐巴迪環球7500。

據了解，林百里的私人飛機，是由香港的TAG航空 (TAG Aviation) 進行購機與代管。據消息人士透露，近期林百里還購置了第2台私人飛機，預計於今年交機。「有了私人飛機之後，Barry（林百里）時常飛往各國，廣達內部都說：『在公司看到老闆的時間，比以前更少了。』」知情人士笑著說。

▲富邦集團董事長蔡明忠也偏愛龐巴迪私人飛機。

其實，國內大老闆買私人飛機的人不少，日前在日本東京舉行的世界棒球經典賽，身為亞洲棒球總會長及世界棒壘球總會棒球執行副會長的中信金大股東辜仲諒，就是搭著與林百里同機型的龐巴迪私人飛機赴日，全程坐鎮替中華隊加油。

▲富邦集團董事長蔡明忠也瘋棒球，日前親自前往東京大巨蛋觀賽。

還有另一位親自到場為中華隊加油的金融業大咖—富邦集團董事長蔡明忠。他不僅高舉張育成應援毛巾在現場熱血吶喊，更宣布豪發獎金240萬元，表揚本次表現傑出的悍將代表。

同樣的，蔡明忠此次出行，搭的也是私人飛機，據了解，富邦集團曾於2024年，買下一架龐巴迪私人飛機，其註冊編號是登記爲美國籍的N699FB，註冊編號後2碼FB正是富邦集團的縮寫。

▲中華民國棒球協會理事長辜仲諒親自前往日本東京，鼓勵中華隊迎戰。

蔡明忠家族持有的另一架私人飛機，則是於機尾貼上WTT的字樣，而WTT則是富邦集團創辦人蔡萬才名字的縮寫，表示其感念與巧思。



更多鏡週刊報導

首富愛私人飛機2／消失百年的墨寶10.2億請回台灣 神祕林姓買家喊價2百回入手

首富愛私人飛機3／郭台銘重登台灣首富卻賣3架私人飛機 背後盤算算得精