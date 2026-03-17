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郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

鴻海集團創辦人郭台銘（右）當年前往美國華府會見美國總統川普（左），就是搭乘自有私人飛機。（東方IC）

▲鴻海集團創辦人郭台銘（右）當年前往美國華府會見美國總統川普（左），就是搭乘自有私人飛機。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

重回台灣首富寶座的鴻海集團創辦人郭台銘，憑藉AI帶財灌注鴻海營運與股價，光是領現金股利就高達新台幣百億元。近年來淡出公司經營，大多時間陪伴家人的郭台銘，傳出處分了手中的私人飛機。背後原因也很實際，正是使用次數驟減以及機型逐漸老舊，滿手現金的郭台銘多的是選擇，改搭私人包機也很方便。

「我知道Barry（廣達集團董事長林百里）買了新飛機，但Terry（郭台銘）卻把手中的私人飛機都賣了。」一位同樣擁有私人飛機的科技富豪對本刊透露。

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據民航局的資料顯示，郭台銘手中的3架私人飛機，已不在民航局的名單之中。至於郭董為何要處分掉手中的私人飛機？據了解，與使用需求遞減以及機型逐漸老舊有關。

郭台銘自從交棒給鴻海集團董事長劉揚偉後，雖然本身還是喜愛全球趴趴走，到各地打高爾夫球，帶著家人出國旅行，或飛往各地與包括軟銀董事長孫正義等產業好友會面，但跟過往天天飛各國的業務需求相比，飛行需求明顯驟減。

鴻海集團創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩（右）去年底一起赴日本滑雪。（翻攝曾馨瑩IG）

▲鴻海集團創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩（右）去年底一起赴日本滑雪。

正因私人飛機使用頻率驟降，加上每年私人飛機的保養維護費用相當驚人。一位熟知私人飛機的資深業者就對本刊透露，「1架私人飛機大概要價20多億元，每年都要再花上億元的保養費，跟買車一樣，隨著機齡增長，許多零件都要更換，要付出的費用只會更多，通常用個5到10年，買家都會開始思考是否要汰舊換新。」

但該人士也說：「為了確保隱私與便利性，富豪們絕對付得起這些小錢，但如果使用率太低，就會讓他們考慮出脫。」

據資料顯示，郭台銘手中的私人飛機，曾有3架委託給華捷商務航空（簡稱「華捷」）管理，編號B-99988的灣流G650ER飛機，就是載著郭台銘與家人前往美國華府，與美國總統川普在白宮簽約的專機。另外一台編號B-99888的灣流G550客機，則是台灣私人飛機史上首架登記中華民國籍、編號為B開頭的私人飛機。

至於另一架，編號為B-90609的灣流G550私人飛機，先前已傳出改由VIP Global（僑威航空）進行代管，而VIP Global不僅提供飛機代管業務，亦居中提供飛機買賣服務。「很可能藉此方式尋找買家出脫。」業內人士觀察。

據本刊調查，去年底，郭台銘夫人曾在IG限時動態貼出與全家一起赴日本滑雪，並與郭董恩愛合照的畫面，據了解，當時郭台銘就已改租用私人包機帶全家出國。

「滿手現金的郭董，要攜家帶眷出國遊玩，隨時都能租用私人飛機，要搭乘民航飛機體驗頭等艙服務也就是一句話的事情。」業內人士笑著說。「反正他有錢有閒，有太多選擇，唯有家人是不可取代的。」


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關鍵字： 鏡週刊

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