消失百年的墨寶拍出10.2億　神祕買家在台灣！

▲去年在香港蘇富比春拍拍賣會上，《草書韓愈柳宗元文》成為現場競價焦點。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近期收藏圈傳出，去年4月，在香港蘇富比春拍拍賣會上，以港幣2.5億元、折合新台幣10.2億元成交的《草書韓愈柳宗元文》，不僅是遺失百年的墨寶再現市場，還寫下了蘇富比歷來最高價的中國書法作品以及競價過程最長的雙新紀錄。據調查，買下這幅巨作的台灣林姓收藏家，就是廣達集團董事長林百里。

「這幅由元代書法家饒介所書的《草書韓愈柳宗元文》極富藝文價值，作品長達6尺並書寫於極為罕見的宋代金粟山藏經紙，是饒介傳世最長的草書巨作，不僅立下元代書法重要里程碑，繼而開啟了明代草書風格之先河。」收藏界人士分析。

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由於這幅墨寶的稀缺性，立刻引發華人圈重視，尤其是中國藏家更是積極出價，當天開出的底價是900萬港幣（新台幣3,700萬），一共經歷了200回合的追逐叫價，最後由林百里擊敗一路緊追出價的中國藏家，最終以港幣2.135億元成交，加上佣金總計是港幣2.5億元、折合新台幣約10.2億元。

▲廣達集團董事長林百里的事業版圖，隨AI發展興盛而不斷擴增。

「林百里本人並未到場，僅以電話方式遙控出價。最後順利得標，立刻在現場掀起熱議這位來自台灣的林姓收藏家究竟是何方神聖。」收藏圈人士說。

林百里收藏字畫在業界相當出名，光是傳奇國畫大師張大千的作品，他就擁有逾200幅，包括《文會圖》、《桃花源》以及《愛痕湖》等知名作品都被林百里重金收藏，他還因此被封為「大千狂熱份子」！

「林百里手中的張大千作品橫跨多個重要時期與經典之作，單單他的收藏量就足以成為一座張大千的典藏館。」藝文人士一語道出林百里出手並非一時興起，而是多年來搜遍各大拍賣會的悉心累積，林百里自己也曾笑言：「是用工程師的精神在收畫。」

▲《草書韓愈柳宗元文》以折合新台幣逾10億元價格賣給台灣林姓收藏家，據傳就是廣達集團董事長林百里。

不僅鍾情於中國字畫，林百里也對宋代瓷器愛不釋手，他在2012年就曾以港幣2.08億元買下極其珍稀的北宋汝窯《天青釉葵花洗》轟動拍賣圈，將其收藏觸角一路向上延伸，從近代書畫名家跨入元宋時期，展現其鑑賞品味與收購實力同樣是與時俱進。

搜集超過2千件且極富價值的典藏珍品，林百里自然相當寶貝，多年前就在廣達林口總部成立了「廣雅軒」，比照專業文物館打造恆溫環境、嚴格控管濕度，堪稱企業版故宮。

「廣雅軒」專門收藏他自世界各地取得的大師之作與珍稀之品，能獲邀進入「廣雅軒」的人士自然也是貴賓中的貴賓，如輝達創辦人黃仁勳以及重量級藝文同好才有機會進入飽覽真品。

▲廣達集團董事長林百里多年前在林口總部成立「廣雅軒」收藏珍品。



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