台積電秒填息！漲35元至1875　台股漲逾500點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（17日）以33380.84點開出，指數上漲38.33點，漲幅0.11％。隨後在台積電（2330）開盤上漲，完成第21次秒填息下，加權指數進一步上漲501.01點至33843.52點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1875元，漲幅1.9％；鴻海（2317）下跌1元至215.5元；聯發科（2454）上漲20元至1730元；廣達（2382）上漲1.5元來到290.5元；長榮（2603）維持平盤至218.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲387.94點或0.83％，收在46946.41點；標準普爾500指數上漲67.19點或1.01％，收6699.38點；那斯達克指數上漲268.82點或1.22％，收在22374.18點；費城半導體指數上漲149.6點或1.96％，收7796.24點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46946.41 ▲387.94 ▲0.83% S&P500 6699.38 ▲67.19 ▲1.01% NASDAQ 22374.18 ▲268.82 ▲1.22% 費城半導體指數 7796.24 ▲149.6 ▲1.96%

資料來源：證交所