7檔台股ETF除息秀！00981A首配秒填息　00919創高股息填4成

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
今（17）日分別有群益台灣精選高息（00919）、主動統一台股增長（00981A）、國泰台灣領袖50（00922）等七檔ETF除息，00981A首次配息0.41元，最高上攻20.46元，順利完成填息，00919配息0.78元，最高來到23.45元，填息四成，00922配息2元息值最高，股價開走低，跌至盤下暫時呈現貼息狀況。
國際油價暫時回檔，美股四大指數收紅，今日台股開高走高，重登3萬4千點大關，除息七檔ETF當中以擁有33.8萬名受益人、00981A表現最佳，昨（16）日收盤價20.27元，配息0.41元，今日除息參考價為19.86元，最高來到20.46元，漲幅約3%，完成填息。
00919擁有127.4萬名受益人，為七檔除息ETF受益人數最多，昨日收盤價23.91元，配息0.78元，今日除息參考價為23.13元，股價最高來到23.45元，填息幅度約41%。
00922擁有18.7萬名受益人，昨日收盤價30.81元，配息2元，為今日除息七檔ETF當中息值最高，除息參考價為28.81元，股價上攻到28.9元，就翻黑到盤下，最低來28.36元。
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