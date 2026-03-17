記憶體供給拉警報！旺宏、宜鼎刷新高 8檔高掛漲停

外電報導，SK海力士集團會長崔泰源於GTC大會場邊受訪，預期記憶體缺貨可望延續到2030年，點燃今（17）日記憶體體漲勢，旺宏（2337）股價拉出第二根漲停創下130.5元歷史新高價位，「千金股」宜鼎（5289）挾著獲利消息面利多跳空漲停，模組相關威剛（3260）、創見（2451）、青雲（5386）、廣穎（4973），記憶體IC設計晶豪科（3007）、鈺創（5351）等六檔個股同步攻克漲停價位。

黃仁勳2026 GTC背板曝光！台積電等15家台廠上榜 清華大學站C位

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2026年GTC大會發表新一代AI運算平台時，簡報背板同步曝光合作夥伴名單，引發市場關注。統計顯示，本次背板共出現194家企業與機構，其中台灣共有15家科技廠商入列，另有學術機構國立清華大學也名列其中，且位置位於背板中央區域，格外醒目。

GTC壓軸彩蛋登場！ 黃仁勳牽「雪寶」同台互動超吸睛

當NVIDIA GTC 2026主題演講進入尾聲，全場原本以為技術發表已告一段落時，黃仁勳一如既往再度端出他的招牌「壓軸彩蛋」，讓現場氣氛瞬間轉為輕鬆又熱鬧。今年大會主軸鎖定「實體AI（Physical AI）」，除了談自動駕駛與機器人產業合作，舞台上更迎來一位意想不到的嘉賓，由迪士尼合作打造的機器人版雪寶（Olaf）。

快訊／1張抱一天賺逾百萬 股王信驊漲停狠飆11320元新天價

股王信驊（5274）衝破萬元後連日破紀錄，今（17）日盤中亮燈漲停，直奔11310元新天價，以前一個交易日收盤搶進1張估算，抱到今日天價賣出可賺102.5萬元。

黃仁勳GTC點名24人AI全明星隊 台裔林君叡入列

在NVIDIA GTC 2026主題演講上，執行長黃仁勳除了發表最新技術平台，也在開場特別介紹由他親自挑選的24位全球產業領袖，稱其為「全明星團隊（All-Star Team）」。他指出，這場被形容為「AI大霹靂」的科技變革，正是由這群產業領袖與NVIDIA共同推動的飛輪效應所帶動。

7檔台股ETF除息秀！00981A首配秒填息 00919創高股息填4成

今（17）日分別有群益台灣精選高息（00919）、主動統一台股增長（00981A）、國泰台灣領袖50（00922）等七檔ETF除息，00981A首次配息0.41元，最高上攻20.46元，順利完成填息，00919配息0.78元，最高來到23.45元，填息四成，00922配息2元息值最高，股價開走低，跌至盤下暫時呈現貼息狀況。

科技拚成長、金融顧穩定 股海老牛：投資組合要有金融股

「驚驚漲」的行情一旦遇上地緣政治突然急煞車，資產配置的「防禦力」就成了存活關鍵。近期美伊衝突升溫，台股科技族群大震盪，投資人赫然發現，過去被視為穩定有餘、成長不足的金融股，正悄悄披上「黃金甲」，成為市場最強避震器。

台積電秒填息！漲35元至1875 台股漲逾500點

美股4大指數全面收漲，台股今（17日）以33380.84點開出，指數上漲38.33點，漲幅0.11％。隨後在台積電（2330）開盤上漲，完成第21次秒填息下，加權指數進一步上漲501.01點至33843.52點。

高股息ETF今年績效誰領先？00929以雙位數報酬勝出

高股息ETF績效排名出爐！統計23檔高股息ETF今年以來表現，僅5檔含息報酬率超過7%，其中復華台灣科技優息（00929）以10.3%的還原息總報酬率居冠，且為唯一報酬突破一成的高股息ETF。同時，在近一週與近一月表現上，00929含息報酬也優於大盤及電子類股指數，表現亮眼。

中、泰禁止出口航空燃油 越南4月起或削減航班

根據路透社報導，因為中國和泰國暫停航空燃油出口，三分之二航空燃油靠進口，中國與泰國佔了進口量的六成的越南，該國政府已向其航空業發出預警，要求為4月起可能出現的航班削減做好準備；國內航空界資深高階指出，台灣航空燃油是由中油與台塑供應，經濟部表示中油原油採購量已掌握到5月底，台塑還有做外銷，短期內沒有問題。