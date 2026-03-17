黃仁勳GTC點名24人AI全明星隊　台裔林君叡入列

▲黃仁勳GTC 2026點名24人「AI全明星隊」。（圖／翻攝輝達YouTube）

記者高兆麟／台北報導

在NVIDIA GTC 2026主題演講上，執行長黃仁勳除了發表最新技術平台，也在開場特別介紹由他親自挑選的24位全球產業領袖，稱其為「全明星團隊（All-Star Team）」。他指出，這場被形容為「AI大霹靂」的科技變革，正是由這群產業領袖與NVIDIA共同推動的。

黃仁勳表示，這24位領袖分布於AI產業鏈不同關鍵位置，涵蓋資本、模型開發、算力基礎設施以及終端應用等領域，代表的產業總規模高達100兆美元。

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在團隊核心位置上，三位投資界人士被視為主要推手，包括Sarah Guo創辦的Conviction、Alfred Lin領軍的Sequoia Capital，以及Gavin Baker創立的Atreides Management。其中，台裔創投人林君叡更被黃仁勳特別點名，稱其為輝達早期最重要的風險投資人之一，雙方合作關係已超過20年。

在名單中，華人背景領袖也格外受到關注。除了林君叡外，Lin Qiao（喬琳）創立的Fireworks AI專注於AI模型推論效率優化，其技術被視為讓AI模型在NVIDIA晶片上以更低成本運行的重要推手；而Sarah Guo則因長期投資AI原生新創，被黃仁勳視為掌握Software 3.0趨勢的重要觀察者。