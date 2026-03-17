GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳牽「雪寶」同台互動超吸睛

▲黃仁勳牽「雪寶」同台互動。（圖／翻攝輝達YouTube）

記者高兆麟／台北報導

當NVIDIA GTC 2026主題演講進入尾聲，全場原本以為技術發表已告一段落時，黃仁勳一如既往再度端出他的招牌「壓軸彩蛋」，讓現場氣氛瞬間轉為輕鬆又熱鬧。今年大會主軸鎖定「實體AI（Physical AI）」，除了談自動駕駛與機器人產業合作，舞台上更迎來一位意想不到的嘉賓，由迪士尼合作打造的機器人版雪寶（Olaf）。

舞台燈光一轉，一個熟悉的白色身影慢慢走上台，還一邊說著「不好意思，借過一下」，引發現場一陣笑聲。黃仁勳立刻接話測試系統：「Newton正常、Omniverse正常……Olaf，你還好嗎？」雪寶則用開心的語氣回應：「我太高興了，因為我見到你了！」黃仁勳笑說：「那是因為我把電腦給你了。」當雪寶疑惑地問「在哪裡？」他指著雪寶肚子開玩笑說：「就在裡面。」整段對話像一場即興喜劇，也讓現場觀眾笑聲不斷。

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黃仁勳接著解釋，這個機器人其實不是單純的舞台道具，而是經過完整AI訓練的實體機器人。雪寶在NVIDIA Omniverse建立的虛擬世界中學習行走，再透過NVIDIA Warp與Newton物理解算器進行動作模擬，並與DeepMind以及迪士尼合作開發，讓它能把虛擬世界學到的動作帶到真實舞台。

兩人互動時也充滿笑點。當雪寶自豪地說「我是一個雪人，不是雪球」，黃仁勳立刻打趣回：「老實說，我本來以為你會再高一點。」讓台下再度爆出笑聲，整場演講在輕鬆氛圍中達到高潮。

隨後大螢幕播放一段節奏強烈的音樂影片，像是一首AI產業的「總結MV」。影片中不僅回顧AI從早期深度學習模型一路演進，也讓多款搭載NVIDIA技術的機器人輪番登場，黃仁勳甚至以動畫角色形式客串其中。影片內容從算力爆發、AI工廠崛起，到自主代理系統的發展，串起整個AI產業版圖。

最後畫面再次回到機器人與自動駕駛場景，象徵實體AI時代的來臨。影片用一句話總結：「這是機器人的ChatGPT時刻。」

演講結束前，黃仁勳向全場觀眾揮手道別：「希望大家有一場愉快的GTC。」接著轉身對雪寶說：「很高興認識你，Olaf，再見。」在一片掌聲與笑聲中，替今年的GTC主題演講畫下句點。