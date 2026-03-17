科技拚成長、金融顧穩定　股海老牛：投資組合要有金融股

▲投資達人股海老牛表示，金融股靠著產業整併產生「吃豆人效應」。

圖文／鏡週刊

「驚驚漲」的行情一旦遇上地緣政治突然急煞車，資產配置的「防禦力」就成了存活關鍵。近期美伊衝突升溫，台股科技族群大震盪，投資人赫然發現，過去被視為穩定有餘、成長不足的金融股，正悄悄披上「黃金甲」，成為市場最強避震器。

今年初股市一路上攻，不少投資人打開對帳單時，心裡都忍不住閃過一個念頭：「自己是不是突然變得很會投資？」但市場往往會在最樂觀的時候，悄悄累積風險。一旦行情出現急煞，過去的迷人獲利很可能在短時間內快速回吐。

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投資達人股海老牛就指出，真正能讓資產長期穿越景氣循環的關鍵，不是預測市場高低點，而是建立合理的資產配置。他認為，當資金過度集中在單一產業時，投資組合就容易承受波動風險。

股海老牛分享，近年他始終維持7成科技、2成傳產及金融、1成現金部位的配置，「無論如何，金融股在我的配置中一定有一席之地。」他繼續說明，雖然AI科技股長期成長趨勢沒問題，但波動確實大；相對來說，金融股的投資價值也正在改變中。

股海老牛表示，去年台灣13家金控合計獲利預估達5863.2億元，其中有8家創下歷史新高，顯示整體金融產業獲利動能強勁。此外，永豐金、中信金與元大金等三家金控股價同步寫下歷史新高，顯示資金重新評價金融股。「很多人說金融股是大象，但現在這頭大象正在起飛。」

事實上，金融業「越吃越大隻」的案例，在全球市場屢見不鮮。股海老牛舉例，日本金融集團三菱UFJ近年持續在國內整併銀行，同時入股美國投資銀行摩根士丹利，透過策略合作擴大國際版圖。強強聯手之下，三菱UFJ近3年累積報酬率高達209.4%，換算年化報酬率45.7%，股價淨值比更從0.56提升至1.13，顯示市場對其價值的重新評價。

「這就是越吃越大隻的威力。」股海老牛說，金融產業過去常被低估，但當產業整併、財富管理與全球資金流動同步增加時，金融機構的獲利能力也會逐漸提升。

當然，多數投資人買金融股，最看重的仍是穩定的股息收入。目前台灣金融股殖利率約4%，多半1年只配息一次，且股利需要併入個人綜合所得稅計算，還可能涉及二代健保補充保費。不過若投資標的是海外金融資產，配息屬於海外所得，依現行最低稅負制度，海外所得全年合計超過100萬元才需申報，並在加總其他基本所得後，仍享有750萬元的免稅額度。

即將於3月23日募集的主動復華金融股息（00998A），投資範圍拓展至全球金融產業，主要布局美國、歐洲、日本與新加坡等成熟金融市場，並採取季配息機制，由於投資標的為海外金融資產，若投資人全年海外所得合計未超過相關課稅門檻，配息金額可完整保留。

股海老牛最後指出，在市場充滿不確定性的時代，投資人與其追逐短期熱門題材，不如重新思考投資組合的結構，「科技股負責成長，金融股負責穩定，兩者搭配，才能讓資產在變動環境中長期穩穩長大。」

MSCI全球指數及各地區金融指數2021～2025各年度股息率

▲說明：美元計價 資料來源：記者整理



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