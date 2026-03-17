黃仁勳2026 GTC背板曝光！台積電等15家台廠上榜　清華大學站C位

▲輝達2026年GTC大會，共同創辦人暨執行長黃仁勳大秀合作夥伴，其中15家台廠出列，國立清華大學標示於顯眼位置。（圖／翻攝輝達GTC YouTube）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2026年GTC大會發表新一代AI運算平台時，簡報背板同步曝光合作夥伴名單，引發市場關注。統計顯示，本次背板共出現194家企業與機構，其中台灣共有15家科技廠商入列，另有學術機構國立清華大學也名列其中，且位置位於背板中央區域，格外醒目。

觀察背板名單，台灣入列企業涵蓋半導體、電源、AI伺服器代工與品牌硬體等多個領域，包括台積電（2330）、台達電（2308）、鴻海（2317）、仁寶（2324）、華碩（2357）、英業達（2356）、技嘉（2376）、微星（2377）、廣達旗下雲達科技QCT、緯創（3231）、神達（3706）、和碩（4938）、緯穎（6669）、鴻海子公司鴻佰科技Ingrasys，以及和碩集團旗下永擎電子（7711）。

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若從產業鏈分工觀察，台灣廠商主要集中在AI資料中心硬體製造環節。其中鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、仁寶、神達與和碩等為AI伺服器ODM代工廠，是全球主要AI伺服器設備製造來源；華碩、技嘉與微星則屬於GPU伺服器與AI加速運算設備品牌廠；永擎電子則專注於伺服器主機板與AI伺服器設備，被市場視為和碩布局AI伺服器的重要子公司。

在關鍵零組件領域，台積電負責先進晶片製造，台達電則提供資料中心電源與電力管理系統。隨著AI算力需求快速攀升，晶片製程與電源效率成為資料中心建置的重要核心。

值得注意的是，本次背板除企業之外，也出現國立清華大學，且位置落在背板中央區域，被外界視為AI研究與人才培育在輝達生態系中的重要角色。

市場人士指出，從此次GTC背板名單可見，AI產業鏈已形成從晶片、雲端平台到伺服器設備的完整生態系，而台灣廠商在AI伺服器與硬體製造端的參與度相當高。隨著全球科技大廠持續擴大AI資料中心投資，相關台廠在AI硬體供應鏈中的地位可望進一步提升。