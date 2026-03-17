永慶加盟四品牌台南經管會連續3年相挺「臺南古都馬拉松」

▲永慶加盟四品牌台南經管會連續3年贊助「2026臺南古都馬拉松」，獲臺南市長黃偉哲(圖左5)頒發感謝狀。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

深耕在地、長期力挺城市運動發展的永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會，連續3年響應「臺南古都國際半程馬拉松」！今年臺南古都馬賽事邁入20周年，吸引逾2萬5千名跑友3月1日齊聚府城熱血開跑，永慶加盟四品牌贊助5K組別的補給物資，以實際行動站上第一線，成為跑者最強後盾。

「2026臺南古都馬拉松」賽事品質再升級，除了串連城市古蹟與歷史街景，展現台南城市魅力外，今年適逢20周年，主辦單位特別提高冠軍獎金到新台幣10萬元，是台灣半馬賽事最高獎金，並規劃學生組、健康休閒體驗組等組別。賽事的補給規劃也全面升級，首度結合米其林餐廳與在地名店，展現台南「美食之都」實力。

永慶加盟四品牌台南區經管會則號召50位夥伴擔任志工，在補給站準備充足的運動飲料與新鮮水果，協助跑者即時補充體力、穩健迎戰後半段路程，讓每一步都跑得更安心、更有力量。此外，永慶加盟四品牌台南區經管會更特別製作限量800個實用保溫袋贈送跑者，創造20周年的獨特性，也為賽事增添驚喜與溫度。

▲永慶加盟四品牌50位夥伴，凌晨三點就定位，全力準備物資，助古都馬的跑者們順利完賽。

▲適逢「臺南古都馬拉松」20周年，永慶加盟四品牌台南經管會特別準備限量保溫袋，贈送參賽跑者。

永慶不動產暨永義房屋台南區經管會長蔡武霖分享，很高興有這個機會連續三年支持「臺南古都馬拉松」，也是台南唯一贊助此賽事的房仲品牌！除了在活動中化身最熱血的應援團，提供食物和精神支持，成為跑者背後最堅強的後盾，我們也積極鼓勵夥伴報名賽事，藉此養成長期運動的習慣，為了自己和家人守護身體健康。

今年有巢氏房屋暨台慶不動產台南區經管會首次響應臺南古都馬，謝旺瑋會長表示，臺南古都馬拉松是臺灣五大國際認證賽事之一，我們很榮幸能在20周年加入行列，與永慶不動產、永義房屋攜手力挺臺南市政府發展運動，不僅展現永慶加盟四品牌的團結力量，也為台南注入更多健康與活力。

永慶房產集團除了提供買賣屋誠實且優質的服務外，並號召旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－支持全台的在地公益活動，以實際行動回饋社會，積極落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。