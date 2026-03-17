從Vision Board到實際行動　永慶房屋擴大招募成為2026轉職熱門焦點

▲永慶房屋目標雙北邁向350店，提供新人業務前12個月，每月6萬元的收入保障。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

新的一年，許多人會製作「願景板（Vision Board）」，透過視覺化的方式提醒自己朝目標前進。其中，「換一份福利、收入更好的工作」成為不少上班族的新年目標之一！據人力銀行調查，高達95.6%的上班族透露，農曆春節後有換工作打算。看好未來房市回溫動能，永慶房屋持續擴大招募，鎖定有志在新年度打造更好職涯發展的求職者。

永慶房屋於年前全新推出兩支《薪自由》的招募廣告，真實呈現許多在社會中默默打拼的小人物，即使在工作上全力以赴，但薪水卻依舊難以突破收入天花板的困境。永慶房屋鼓勵並支持各界人才走出舒適圈，讓每一分努力都能獲得實際回報，在永慶房屋實現：「努力的你值得更好」！

業界最優福利保障 業務新人首年保障72萬

永慶房屋重視每位員工在職涯中的幸福感與成就感，積極聆聽同仁心聲，持續優化人資制度與員工福利，並建立公開透明的升遷管道，打造公平且具發展性的職場環境。提供穩定的收入保障，讓業務新人能安心學習與成長，並搭配完整培訓，與高保障、高獎勵的制度。為了擴大誠實服務版圖、提供員工更大的發展舞台，永慶房屋目標在雙北市邁向350店，今年2月已在土城新開1店，並已確定農曆新年後在新莊區再開1店。

一、業界領先「6萬×12個月」收入保障，轉職更安心

永慶房屋提供新人業務前12個月，每月6萬元的收入保障，等同首年保障收入高達72萬元。即使是跨產業轉職、甚至是首次投入業務工作，也能在學習與適應期間維持穩定收入，大幅降低轉職初期的不確定性，成為年後轉職者的重要後盾。

二、250萬幸福成家基金，新人也有機會

永慶房屋獨有的「幸福成家基金」，不以年資或職級設限，只要業績達標，業務每人每年最高可爭取 250萬元的額外獎勵。意味著即便是新進人員，也有機會在短時間內拚出高於市場水準的收入，真正實現「高努力、高回報」。永慶房屋2025年發出近1.8億元的「幸福成家基金」犒賞近700位經紀人員，展現對員工的高度重視與回饋。

跨界轉職也能快速上手 餐飲業轉職年薪破百萬

曾在餐飲與百貨業服務多年的黃國一，深刻體會服務業薪資成長有限、難以突破薪水天花板的現實，因此趁著年輕決定轉戰業務領域。他看好永慶房屋提供的新人收入保障及完整教育訓練制度，對毫無房地產經驗的新手相當友善。在扎實培訓與團隊合作的工作氛圍下，黃國一入行第4個月就完成第一筆成交，最高更創下單月收入突破20萬元的亮眼成績，早已晉升百萬年薪行列。短短三年，黃國一的薪資翻倍成長，成功翻轉過去在服務業受限的收入結構。

▲鄭偉祥從創業飲料店跨領域轉職到永慶房屋挑戰業務，收入翻倍成長。

同樣來自餐飲服務業背景的鄭偉祥經紀人員，過去曾創業經營飲料店，長時間高工時、高壓力，加上疫情衝擊，讓他重新思考職涯方向。轉職永慶房屋後，他發現房仲業務和創業有許多共通點，包含自律管理、人際經營能力等。然而最吸引他的，是永慶房屋提供業務新人的保障收入。在扎實的教育訓練及自身努力下，鄭偉祥如今平均月收達六位數，相較過去「一年365天幾乎都在工作」的創業生活，現在永慶房屋不僅工作更具彈性，收入也更可觀！為自己開創更寬廣的職涯新道路。

永慶房屋為轉職者打造長期且具發展性的職涯舞台，目標於雙北市邁向350店，歡迎對房仲產業有熱情、追求穩定與高收入的求職者加入，共同開創多元職涯新未來。