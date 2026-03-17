記憶體供給拉警報！旺宏、宜鼎刷新高　8檔高掛漲停

▲旺宏外觀照。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

外電報導，SK海力士集團會長崔泰源於GTC大會場邊受訪，預期記憶體缺貨可望延續到2030年，點燃今（17）日記憶體體漲勢，旺宏（2337）股價拉出第二根漲停創下130.5元歷史新高價位，「千金股」宜鼎（5289）挾著獲利消息面利多跳空漲停，模組相關威剛（3260）、創見（2451）、青雲（5386）、廣穎（4973），記憶體IC設計晶豪科（3007）、鈺創（5351）等六檔個股同步攻克漲停價位。

NAND大廠於今（2026）、明（2027）年兩年陸續退出低容量MLC（Multi-Level Cell）市場，今年位元供應量年減51%，而明年位元供應減幅也有30%之多，低容量eMMC供需缺口擴大，旺宏成為最大受惠者，本土投顧喊出股價上看300元驚人目標價，股價延續昨（16）日強勢表現，跳空漲停來到130.5元歷史新高價位。

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工控記憶體模組廠宜鼎（5289）今年3月以來漲幅高達36.07%，股價波動過大，被要求近一個月獲利自結數，其2月稅後淨利15.61億元，年增1332%，每股稅後盈餘（EPS）達16.22元，挾著2月獲利好消息，股價不畏五分鐘分盤交易處置，股價跳空漲停來到1165元新高價位。

輝達GTC大會登場，崔泰源在會場邊受訪時提到，AI運算需要大量HBM，然而HBM生產會消耗更多晶圓，讓原本供應緊俏記憶體更為吃緊，產能新增供給需要4～5年時間才能補上，因此這一波記憶體晶圓短缺可能持續到2030年。