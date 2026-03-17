航港局深耕藍色經濟　遊艇駕照、登記與泊位顯著成長帶動遊艇新風潮

▲全國遊艇遊程圈。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為打造「藍色遊憩新經濟」願景，交通部航港局積極推展遊艇活動與增加遊艇泊區，致力建構友善的遊艇環境推動遊程及多元服務機能，讓民眾更能親海愛海。114年與110年間近5年的數據比較，遊艇駕照數提升57%，遊艇專屬泊位數增加38%，遊艇登記數亦成長35%，顯示航港局全力推廣的帶動下，各項服務指標均顯著成長，藍色新經濟效益持續擴散中。

航港局表示，為普及遊艇活動，已建置「遊艇入口網站(YAPO)」提供一站式服務並逐年優化，瀏覽量已突破840萬人次。同時，透過拍攝《小資女遊艇自駕初體驗》等主題影片推廣，YouTube頻道已成功吸引逾6.6萬人次觀看，並有效帶動民眾考照自駕風氣，遊艇駕照數從110年20,144張成長至114年31,637張，增加11,493張；遊艇登記數於110年1208艘成長至114年1636艘，增加428艘，顯示海洋休憩已成為國人親近大海的熱門管道。

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另於建立友善遊艇活動環境方面，航港局已啟動遊艇泊位與多元服務機能，規劃「遊艇遊程圈」，藉由串聯本島與離島的「環島及跳島」遊程，達成漁港與遊艇產業共有、共生、共榮的永續發展目標。隨著遊艇活動熱度持續升溫，截至114年底，專屬泊區已擴增至26處，提供1437席泊位，預計今年將進一步成長至28處，屆時可擴增至1537席泊位，持續為遊艇玩家提供服務。

航港局將持續推廣遊艇活動，深化完善的海洋旅遊環境，讓海洋觀光深度融入國人日常生活，創造藍色經濟的新風潮。