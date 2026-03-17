紀念癌逝友「加碼17張」卻悲劇了　他含淚：77張股票下地獄

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

知名作家黃大米昨日分享粉絲的股票慘賠經驗，有人多年前為了紀念過世好友，加碼17張台開股票，結果直接下市；還有人賭性堅強，想看壁紙公司「起死回生」，最後換來一場空。文章一出，釣出不少苦主抱團取暖，直呼「這兩檔我都有。」

紀念癌逝友加碼買股 苦笑「77張股票下地獄了」



黃大米發文提到，該粉絲的朋友是營造廠老闆，生前一直操作台開股票，他也跟著買進；沒想到，朋友在多年前的11月17日癌症過世，他為了紀念好友，加碼17張，結果卻換來悲劇，該粉絲自嘲，「他上天堂，我的77張股票下地獄（下市）了。」

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曾具有官股色彩、手握大量土地資產的「台開（2841）」，因2022年間發生金融機構拒絕往來（跳票）事件，且未能如期補正財務報告，於2022年8月4日正式下市，令當時6萬多名股東措手不及。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

賭下市前「能再正常營運」 他嘆：人生沒有起死回生

另一位苦主則分享，自己買過很多「要觀落陰才能相見」的股票，像是曾經的面板大廠華映。他透露，在公司快下市前，還賭它能正常營運，毅然加碼8張，結果殘酷現實證明「人生沒有起死回生，頂多迴光返照。」

而華映（2475）曾是「面板五虎」之一，原本是大同集團旗下的金雞母，但隨著面板產業競爭加劇，它長期虧損，當時負債高達300多億元，且在中國大陸的投資失利，導致資金鏈斷裂，最終步入破產重整，並於2019年5月13日正式下市。

股市慘案釣出一票苦主！悲喊：不能靠信仰

對此，不少苦主直言，「老娘曾經買過近千元的宏達電，賠了60萬死心賣掉，現在看來是萬幸」、「我有華映7張，減資後剩2.5張，最後直接變壁紙」、「有一些股票在我的胸懷，不知何時才能不再變壁紙」、「台開股東在這裡（舉手搖晃）」。

而話題也掀起熱議，網友洗版回應，「這些股票就像前任，一天又一天、一年又一年地糾纏」、「買股票真的不能靠信仰」、「剛學做股票，師父就說不要跟股票談戀愛」、「果然不能靠信仰，他上天堂，股票真的下地獄」、「買股票千萬不要放感情，那是錢啊」。

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