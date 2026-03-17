股王一張破千萬難上車　2檔主動式ETF手握逾百張

▲信驊科技。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
美股四大指數收紅，台積電（2330）除息六元，上演秒填息戲碼，台股一度勁揚600多點，站回3萬4千點大關，股王信驊（5274）強攻1萬1320元漲停新天價，投資人不用「望股興嘆」，主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）兩檔主動式ETF分別手握174張、100張信驊，透過門檻較低主動台股ETF，依然能夠間接投資股王。
信驊股本僅3.78億元，主要產品為遠端伺服器管理晶片（BMC），雲端服務商持續加碼AI基礎建設，AI伺服器、高效能運算（HPC）需求快速成長，去年營收達90.85億元，稅後淨利39.28億元，每股稅後盈餘（EPS）高達103.92元，營收、獲利雙雙創下歷史新高，
信驊在AI伺服器管理晶片具競爭優勢，由於AI、一般型伺服器拉貨需求優於預期，法人圈上修，今年EPS預估值到155元，獲利能見度佳，帶動股價頻創新高，今日攻克1萬1320元漲停新高價位，一張持股就要1132萬元，投資門檻極高，投資人若想參投資股王之路，除了零股參與，亦可以選擇有持股主動式ETF。
若以持有信驊股張數最多前五名台股ETF，分別為00981A持有174張、00991A持有100張、中信關鍵半導體（00891）持有98.2張、富邦台灣半導體（00892）持有54.8張，以及台新臺灣IC設計（00947）持有45張。
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