快訊／台股收盤大漲494.06點　台積電漲30元至1870

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（17日）開高走高，加權指數終場大漲494.06點，以33836.57點作收，漲幅1.48％，成交量8188.9億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲38.33點開出，指數開高走高，盤中最高達34008.7點，最低33380.84點，終場收在33836.57點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1870元，漲幅1.63％；鴻海（2317）下跌4.5元至212元；聯發科（2454）上漲20元至1730元；廣達（2382）維持平盤來到289元；長榮（2603）下跌0.5元至218元。
今天漲幅前5名個股為國巨*（2327）上漲26元，漲幅10％；聯茂（6213）上漲14元，漲幅10％；永光（1711）上漲3.55元，漲幅10％；仲琦（2419）上漲2.9元，漲幅10％；柏承（6141）上漲2.2元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為永冠-KY（1589）下跌0.87元，跌幅9.92％；大量（3167）下跌36元，跌幅9.81％；天瀚（6225）下跌1.85元，跌幅7.71％；山隆（2616）下跌1.15元，跌幅6.44％；上品（4770）下跌16元，跌幅6.17％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|國巨*（2327）
|286.0
|▲26.0
|▲10.0％
|聯茂（6213）
|154.0
|▲14.0
|▲10.0％
|永光（1711）
|39.05
|▲3.55
|▲10.0％
|仲琦（2419）
|31.9
|▲2.9
|▲10.0％
|柏承（6141）
|24.2
|▲2.2
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|永冠-KY（1589）
|7.9
|▼0.87
|▼9.92％
|大量（3167）
|331.0
|▼36.0
|▼9.81％
|天瀚（6225）
|22.15
|▼1.85
|▼7.71％
|山隆（2616）
|16.7
|▼1.15
|▼6.44％
|上品（4770）
|243.5
|▼16.0
|▼6.17％
資料來源：證交所
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