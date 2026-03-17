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快訊／台股收盤大漲494.06點　台積電漲30元至1870

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（17日）開高走高，加權指數終場大漲494.06點，以33836.57點作收，漲幅1.48％，成交量8188.9億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲38.33點開出，指數開高走高，盤中最高達34008.7點，最低33380.84點，終場收在33836.57點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1870元，漲幅1.63％；鴻海（2317）下跌4.5元至212元；聯發科（2454）上漲20元至1730元；廣達（2382）維持平盤來到289元；長榮（2603）下跌0.5元至218元。

今天漲幅前5名個股為國巨*（2327）上漲26元，漲幅10％；聯茂（6213）上漲14元，漲幅10％；永光（1711）上漲3.55元，漲幅10％；仲琦（2419）上漲2.9元，漲幅10％；柏承（6141）上漲2.2元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為永冠-KY（1589）下跌0.87元，跌幅9.92％；大量（3167）下跌36元，跌幅9.81％；天瀚（6225）下跌1.85元，跌幅7.71％；山隆（2616）下跌1.15元，跌幅6.44％；上品（4770）下跌16元，跌幅6.17％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
國巨*（2327）286.0▲26.0▲10.0％
聯茂（6213）154.0▲14.0▲10.0％
永光（1711）39.05▲3.55▲10.0％
仲琦（2419）31.9▲2.9▲10.0％
柏承（6141）24.2▲2.2▲10.0％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
永冠-KY（1589）7.9▼0.87▼9.92％
大量（3167）331.0▼36.0▼9.81％
天瀚（6225）22.15▼1.85▼7.71％
山隆（2616）16.7▼1.15▼6.44％
上品（4770）243.5▼16.0▼6.17％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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