GTC大會點火　一文看3月以來逆勢走揚6檔含輝ETF

▲輝達GTC大會,黃仁勳。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

AI指標大廠輝達於美國時間16日舉辦年度GTC大會，執行長黃仁勳一席關於先進AI晶片到明年的潛在商機將達1兆美元的樂觀談話，瞬間點火近期表現疲弱的美股，經統計持有輝達權重最多的10檔分別有11～18%的含輝量，有6檔能夠逆勢繳出正報酬，表現相對居前的則分別為中信美國創新科技(009801)、台新標普科技精選(009807)，及平衡凱基美國TOP(00980T)。

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市場法人認為，受美伊衝突影響，美股近期表現相對承壓，輝達的年度開發者大會則讓投資人重新聚焦於AI長線趨勢的發展。目前全球正處於AI生產力革命爆發點，AI 帶來的成本縮減與效率轉型是結構性的，長線將為產業及經濟帶來成長動能，而投資人顯然也買單黃仁勳提出的兆元商機藍圖，持有輝達的ETF有望持續成為資金寵兒。

平衡凱基美國TOP(00980T)ETF研究團隊表示，目前美國經濟仍相對穩健，而失業率亦持穩，核心PCE也緩步回落，通膨和就業風險大致呈現平衡態勢，金髮女孩經濟有望延續，提供大型龍頭企業成長支撐。然投資市場受地緣政治紛擾波動難免，建議投資人在參與股市成長的同時，做好資產配置以應對短線市場波動影響。

