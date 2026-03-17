台股ETF受益人1375萬人　3檔高息型人氣旺

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東地緣政治緊張，不畏台股震盪劇烈，根據集保戶股權分散上周五（13日）最新統計資料顯示，83檔台股ETF受益人數上周增加31萬5603人，總人數來到1375萬4093人，連續7周創新高，上周台股ETF受益人增加前十名，分別為群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、凱基台灣TOP50(009816)、元大台灣50(0050)、主動統一台股增長(00981A)、富邦科技(0052)、元大台灣50正2(00631L)、富邦台50(006208)、國泰台灣領袖50(00922)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

群益投信台股ETF研究團隊表示，面對大盤大漲大跌的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，金融市場熱絡，進一步帶動財富管理與證券業經紀業務的手續費收入，以及證券自營所創造的資本利得也將十分可觀。持有金融股比例高的台股高息ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。特別是在大盤高檔震盪之際，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

