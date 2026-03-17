ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

崇越科去年賺逾2個股本創新高　今年目標雙位數成長

▲▼▲▼崇越科董事長潘重良。（圖／記者高兆麟攝）

▲崇越科董事長潘重良。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

崇越科技（5434）受惠半導體產業高度成長趨勢，2025年第四季營收達173億元，年增 8.7%；營業淨利達10.8億元，年增12.9%，營收與淨利雙創歷年同期新高。母公司業主淨利年增率達32.4%；單季每股盈餘（EPS）6.36 元，首破 6元大關，創單季新高。

崇越科技營2025年全年營收與各項獲利指標，皆全面刷新歷史紀錄；營業收入達675.8億元，年增18.6%；營業淨利達44.6億元，年增13.1%；母公司業主淨利達41.8億元，年增14.3%。全年每股盈餘高達 21.81元，超越前一年度的 19.29元，締造新猷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

崇越科技今年首月營收更站上60億元大關，刷新歷史同期新高紀錄；2月營收亦達55.2億元，較去年同期大幅成長13.9%，締造歷年最旺二月紀錄。展望2026年，崇越科技將持續聚焦AI、車用與資料中心等高成長應用，目標維持雙位數成長並鞏固產業領先地位。

崇越科技董事長潘重良表示：「我們將持續強化全球布局、提升高毛利主力產品競爭力外，也將積極發展先進與高機能材料，同時整合集團資源，邁向智能化、全球化與永續競爭的新階段。」

在美國政府政策帶動下，半導體產業投資持續升溫。崇越科技亦加速深化美國市場布局，積極拓展各州據點，強化在地服務能力與供應鏈整合平台，協助全球半導體客戶提升營運效率並強化供應鏈韌性。

崇越集團執行董事李正榮表示，亞利桑那州據點將持續配合主要客戶的先進製程藍圖，導入相關產品與服務，並深化與當地半導體產業聚落的連結，強化在地供應鏈協作。德州據點則深化與環球晶（GlobalWafers）、恩智浦（NXP）等重要客戶的合作關係；同時，美國崇越也積極與英特爾（Intel）、德州儀器（Texas Instruments）等國際半導體大廠洽談合作，拓展更多商機與成長動能。

李正榮進一步指出，隨著美光（Micron）於愛達荷州興建新一代先進記憶體製造基地，崇越已派駐工程師進駐協助設備裝機與技術支援；同時規劃於今年第四季在博伊西（Boise）設立新據點，就近服務客戶，並提升即時技術支援能力，進一步完善全球半導體供應鏈布局。

在日本市場布局方面，子公司「峻川商事」近年表現亮眼，營收從成立初期2022年的71.1萬元，強勁成長至2025年的3.4億元。除深化既有客戶合作外，亦推動台灣製造產品導入至日本本土企業。此外，峻川商事將建立日本國內的設備服務、安裝、與技術支援體系，協助打造在地化供應鏈，持續擴大在日本半導體市場的布局與服務能量。

崇越科技首席執行長陳德懿指出，公司策略已從初期跟隨大客戶腳步布局熊本據點，轉向更長線的布局，未來將以九州為發展中心，深入日本當地半導體產業聚落，包含索尼（Sony）、鎧俠（Kioxia）、三菱電機及美光廣島廠等日系IDM大廠，成為推升日本營運成長的核心引擎。

關鍵字： 崇越科

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

《穿著Prada的惡魔》夢幻合體　安海瑟薇當場遭女魔頭無視

推薦閱讀

GTC大會點火　一文看3月以來逆勢走揚6檔含輝ETF

GTC大會點火　一文看3月以來逆勢走揚6檔含輝ETF

AI指標大廠輝達於美國時間16日舉辦年度GTC大會，執行長黃仁勳一席關於先進AI晶片到明年的潛在商機將達1兆美元的樂觀談話，瞬間點火近期表現疲弱的美股，經統計持有輝達權重最多的10檔分別有11～18%的含輝量，有6檔能夠逆勢繳出正報酬，表現相對居前的則分別為中信美國創新科技(009801)、台新標普科技精選(009807)，及平衡凱基美國TOP(00980T)。

2026-03-17 14:44
股王一張破千萬難上車　2檔主動式ETF手握逾百張

股王一張破千萬難上車　2檔主動式ETF手握逾百張

美股四大指數收紅，台積電（2330）除息六元，上演秒填息戲碼，台股一度勁揚600多點，站回3萬4千點大關，股王信驊（5274）強攻1萬1320元漲停新天價，投資人不用「望股興嘆」，主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）兩檔主動式ETF分別手握174張、100張信驊，透過門檻較低主動台股ETF，依然能夠間接投資股王。

2026-03-17 12:34
記憶體供給拉警報！旺宏、宜鼎刷新高　8檔高掛漲停

記憶體供給拉警報！旺宏、宜鼎刷新高　8檔高掛漲停

外電報導，SK海力士集團會長崔泰源於GTC大會場邊受訪，預期記憶體缺貨可望延續到2030年，點燃今（17）日記憶體體漲勢，旺宏（2337）股價拉出第二根漲停創下130.5元歷史新高價位，「千金股」宜鼎（5289）挾著獲利消息面利多跳空漲停，模組相關威剛（3260）、創見（2451）、青雲（5386）、廣穎（4973），記憶體IC設計晶豪科（3007）、鈺創（5351）等六檔個股同步攻克漲停價位。

2026-03-17 11:15
快訊／1張抱一天賺逾百萬　股王信驊漲停狠飆11320元新天價

快訊／1張抱一天賺逾百萬　股王信驊漲停狠飆11320元新天價

股王信驊（5274）衝破萬元後連日破紀錄，今（17）日盤中亮燈漲停，直奔11310元新天價，以前一個交易日收盤搶進1張估算，抱到今日天價賣出可賺102.5萬元。

2026-03-17 11:13
黃仁勳2026 GTC背板曝光！台積電等15家台廠上榜　清華大學站C位

黃仁勳2026 GTC背板曝光！台積電等15家台廠上榜　清華大學站C位

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2026年GTC大會發表新一代AI運算平台時，簡報背板同步曝光合作夥伴名單，引發市場關注。統計顯示，本次背板共出現194家企業與機構，其中台灣共有15家科技廠商入列，另有學術機構國立清華大學也名列其中，且位置位於背板中央區域，格外醒目。

2026-03-17 10:51
GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳牽「雪寶」同台互動超吸睛

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳牽「雪寶」同台互動超吸睛

當NVIDIA GTC 2026主題演講進入尾聲，全場原本以為技術發表已告一段落時，黃仁勳一如既往再度端出他的招牌「壓軸彩蛋」，讓現場氣氛瞬間轉為輕鬆又熱鬧。今年大會主軸鎖定「實體AI（Physical AI）」，除了談自動駕駛與機器人產業合作，舞台上更迎來一位意想不到的嘉賓，由迪士尼合作打造的機器人版雪寶（Olaf）。

2026-03-17 10:36
黃仁勳GTC點名24人AI全明星隊　台裔林君叡入列

黃仁勳GTC點名24人AI全明星隊　台裔林君叡入列

在NVIDIA GTC 2026主題演講上，執行長黃仁勳除了發表最新技術平台，也在開場特別介紹由他親自挑選的24位全球產業領袖，稱其為「全明星團隊（All-Star Team）」。他指出，這場被形容為「AI大霹靂」的科技變革，正是由這群產業領袖與NVIDIA共同推動的飛輪效應所帶動。

2026-03-17 10:20
7檔台股ETF除息秀！00981A首配秒填息　00919創高股息填4成

7檔台股ETF除息秀！00981A首配秒填息　00919創高股息填4成

今（17）日分別有群益台灣精選高息（00919）、主動統一台股增長（00981A）、國泰台灣領袖50（00922）等七檔ETF除息，00981A首次配息0.41元，最高上攻20.46元，順利完成填息，00919配息0.78元，最高來到23.45元，填息四成，00922配息2元息值最高，股價開走低，跌至盤下暫時呈現貼息狀況。

2026-03-17 10:15
AI拉麵職人現身淨零城市展　未來計畫進軍日本開設智慧化門市

AI拉麵職人現身淨零城市展　未來計畫進軍日本開設智慧化門市

經濟部產業技術司今（17）日「2026智慧城市展暨淨零城市展」中推出8大科技亮點，集結工研院、金屬中心等研發能量，鎖定AI生活應用與環保再生材料。其中貼近民生的「AI拉麵機器人」，導入領先全球的視覺與學習技術，不僅能精準辨識配料，還能傳承職人甩麵與擺盤技藝，要用科技協助緩解餐飲業缺工難題，讓民眾未來在餐廳也能享受高品質的自動化服務。

2026-03-17 18:49
4檔「抓去關」新名單　光通訊、保健食品、設備飆股都中招

4檔「抓去關」新名單　光通訊、保健食品、設備飆股都中招

證交所、櫃買中心今（17）日公告新增4檔處置股名單，其中包括光通訊、保健食品、設備廠都中招，有3檔飆股為2度處置，20分鐘人工撮合一次，僅1檔為5分鐘人工撮合制。執行期間自明（18）日起至31日止。

2026-03-17 18:21

讀者迴響

熱門新聞

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

快訊／1張抱一天賺逾百萬　股王信驊漲停狠飆11320元新天價

快訊／9檔「抓去關」新名單　PCB、記憶體飆股都入列

記憶體供給拉警報！旺宏、宜鼎刷新高　8檔高掛漲停

台新新光金董娘斥資2500萬元增持自家股票　1月買進1150張　

黃仁勳2026 GTC背板曝光！台積電等15家台廠上榜　清華大學站C位

一架20億！林百里買「私人飛機界」勞斯萊斯

台積電前主管「年薪千萬」裸辭：無聊賺錢勝過有趣賠錢

快訊／達飛率先恢復波斯灣航線運務　法國航母、直升機護航

馬斯克不滿台積電建廠慢　7日內啟動全球最大晶片廠Terafab

高股息ETF今年績效誰領先？

7檔台股ETF除息秀！00981A首配秒填息　00919創高股息填4成

205檔股東會紀念品一表看　4家送米、3業者卡通風超搶手

台積電秒填息！漲35元至1875　台股漲逾500點

1年前預言漲到2000元！他再喊「台積電目標價3000元」

科技圈瘋養「龍蝦」　KPMG：當心一群聰明AI一起做傻事

黃仁勳：輝達AI先進晶片2027年商機近32兆元

消失百年的墨寶拍出10.2億　神祕買家在台灣！

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366