7萬家餐飲業者注意！月營收20萬以上　2029年起要開立統一發票

▲統一發票示意圖。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

全台約7萬家餐飲業者注意！現行「月營業額20萬元以上仍可免開統一發票」的規定，預計將於大後年（2029年）正式廢止。未來相關業者將不得再標示「免開統一發票」，須比照一般店家開立發票，並適用5%營業稅。

近期臉書、Threads等社群平台盛傳財政部將在2029年起強制所有業者全面開發票，引發市場關注。對此財政部澄清，輔導業者開立統一發票已行之有年，此次政策調整並非「突襲課稅」，而是讓餐飲業中屬於大眾消費、俗稱「湯湯水水」類型的店家，與其他業別享有一致的課稅標準。

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財政部說明，只要經核定月營業額達20萬元以上，就需依法開立統一發票，制度修正是為了建立更公平的稅制環境。根據財政部提交立法院的報告，預估受影響業者約7萬家。

官員進一步指出，原本相關免開發票措施預計在去年底取消，但因配合國發會推動行動支付政策，因此提供過渡方案。目前導入行動支付的業者，在達成指定條件下仍可適用1%營業稅優惠，優惠期限到2028年底為止，藉此鼓勵業者數位化並提升金流透明度。

財政部表示，業者在這段過渡期間透過行動支付及多媒體資訊機（KIOSK）等工具，可更精準掌握營業狀況，有助於未來順利銜接電子發票制度。

此外，衛福部近年也推動「餐飲從業人員不得同時接觸金錢與食材」政策，部分店家透過導入行動支付，不僅提升衛生管理，也兼顧節稅效果，已有業者陸續申請配合。