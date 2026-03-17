美銀分析師：AI超級周期至少20年　台供應鏈重要性提升

▲AI超級週期至少20年 台供應鏈重要性提升。（圖／路透）

文／中央社

輝達（NVIDIA）GTC年度技術大會在美國聖荷西舉行，引起人工智慧（AI）業界關注。美銀證券分析師表示，AI將是一個至少長達20年的超級週期，AI時代雖然多家公司各自發展，但共同依賴台灣供應鏈，此模式提升研發價值與供應鏈的重要性。

美銀證券於3月16日至20日在台北舉行第29屆亞洲科技論壇（Asia Tech Conference），匯聚全球約160家企業高層與超過400家機構投資人，今年主題為「AI超級週期與供應鏈機遇」。

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美銀台灣區研究部主管及亞太區硬體科技產業主管鄭勝榮上午出席媒體簡報會表示，台灣自1970、1980年代起建立堅實的產業基礎，歷經多次產業週期的考驗與整併，加上全球供應鏈重組，讓台灣市場自2019年、2020年後持續向上發展。

他說，從過往的科技週期來看，個人電腦（PC）大約是30年週期，智慧型手機是20年週期，預期AI也將是一個至少長達20年的週期。儘管短期會有波動，但AI在發明、應用和技術發展上屬長期趨勢。

鄭勝榮指出，過去PC時代可能由單一公司掌握整體遊戲規則，在AI時代雖然多家公司各自發展，但共同依賴台灣供應鏈，此模式提升研發價值與供應鏈的重要性。

鄭勝榮認為，AI超級週期有助推動台灣市場成長，過去2、3年台灣企業獲利表現良好，在供應鏈中的地位已有所改變，預計此趨勢將持續。

美銀亞洲半導體分析師劉宇喬表示，AI產業包含上游、下游、硬體與半導體的總產值，未來年複合成長率將達到24%，市場規模可達1.2兆美元（約新台幣38.27兆元）。 劉宇喬說，自2023年起資料中心與AI相關半導體占比近40%，高於先前約25%。智慧型手機過去占半導體需求40%至45%，目前降到約30%至35%。

劉宇喬認為，今年半導體產業有2大關注重點，首先是3奈米與2奈米產能吃緊，其次是後段封裝與測試產能也緊張，將讓半導體業資本支出維持高水準。

他說，目前尚未看見AI產業訂單衰退跡象，加上GTC等展會與產業領袖的言論普遍樂觀，將帶動供應鏈擴產意願。 超級週期（Supercycle，又稱超級循環）指原物料或特定產業經歷較長期、甚至數十年的價格持續上漲與榮景，而非短期的景氣循環。