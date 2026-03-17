海洋聯盟本月19日美國線推漲價　但另兩聯盟本月底前不漲難實現

▲兩大海運諮詢機構報告出現反差。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

船用燃油價格在伊朗戰爭爆發後倍數上漲，貨櫃船公司都在努力調升運價，海洋聯盟成員多已經訂出本月19日美西線要自目前的每大箱(40呎櫃)1600到1700美元調升到2500美元，美東要從2400美元調升到3000美元，但因另兩大海運聯盟多數成員都已決定現有運價延續到本月底，超大型與大型攬貨公司都估計是漲不成了。

英國的德魯里與挪威的Xeneta兩大知名海運諮詢機構，做出的運價指數也呈現反差，德魯里上周四(12日)出的報告指出，最近幾周，隨著中國勞動力在農曆新年假期後返回工廠，亞北美和亞歐貿易的運價都增長了兩位數。

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Drewry從上海到洛杉磯的平均運價從2月28日報告的每大箱2191美元上升到3月12日的2503美元，但Xeneta的平台顯示，平均現貨價格從3月5日的2123美元下降到3月12日的2062美元，而市場運力供給還下降了5%，本周下降了12.2%。

Xeneta的運價是記錄地區之間運價，Drewry的現貨運價資料是紀錄港口到港口。Xeneta首席分析師Sand指出，太平洋的需求非常弱，即使在提供低於標準運力的四周後，運價也沒有反應。

亞洲對歐洲貿易的市場動態也存在類似的反差，Drewry資料顯示，截至3月12日，每周上漲了19%，每大箱從2052美元漲到2443美元，從上海到熱那亞上漲了10%，達到3,120美元/feu。

在此期間，Xeneta的遠東到北歐的利率停滯不前，為2336美元，每週下降2美元，3月12日從亞洲到地中海的運價3536美元，而前一周為3570美元。

Sand解釋說：「對亞歐貿易的連鎖影響與情緒有關，恐懼和不確定性以及貿易走廊交會的港口擁堵加劇。」

與直覺相反，歐洲現貨利率一直停滯不前，即使連續幾周提供運力大幅下降，3月5日和12日分別下降了12.7%和5.2%。地中海線下降3.3%和1.9%到地中海。然而，隨著港口區域擁堵和前往海灣港口的貨運水準大幅下降，業界估計伊朗衝突持續的時間越長，從遠東到歐洲目的地的平均費率就越有可能上升。