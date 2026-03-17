法巴產喊撤台　金管會開2大條件審查業務終止申請

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

在台灣經營25年法國巴黎產險台灣分公司因近五年都處於虧損，近三年總公司共注資4.83億元，業務面依然無法有效展開，金管會表示，去年下半年法巴有口頭表達有意結束業務，未來尊重該集團商業策略選擇，至於業務終止審查會以員工、保戶權益保障為審查重點。

法巴產險目前主要業務是住宅火險、傷害險及意外險，目前員工數有32人，有效保單4.8萬多件，整體產險市場的市占率為0.04%，外國在台產險分公司有安達、美國國際、科法司，法巴、裕利安宜產險，法巴為這五家外商產險公司規模最小的一家，撤台主因業務無法達到規模、保費收入無法支應成本，近三年總公司合計注資4.83億元，因此想要撤離台灣市場。

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金管會保險局副局長蔡火炎表示，法巴產險去年下半年就有口頭表達結束業務一事，撤台消息之所以傳出，該公司向通路探詢，若假如業務要調整、商品停賣需要多少作業時間，消息才對外散布開來，接下來法巴撤台將採「自然中止」，也就是不接新的保單，漸近式退出市場，待所有求償責任都結束才能離開。

金管會統計近三年撤離台灣的金融業者分別是港商法國興業台北分公司、瑞士信貸銀行台北證券分公司兩家券商，以及保德信一家投信。

