港務公司展示AI科技守護港灣安全　打造智慧永續港口

▲交通部次長陳彥伯(右6)主持交通願景館開幕儀式，港務公司董事長周永暉(右1)出席啟動儀式，透過本次展覽向大眾展現台灣港群智慧化的未來藍圖。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

「2026智慧城市展暨淨零城市展」今(17)日於台北南港展覽館2館開幕，交通部設置「交通願景館」展示智慧運輸及低碳運輸成果。台灣港務公司以「科技驅動，港口安全升級」為主題參展，聚焦AI智慧監控、裝卸作業安全防護及港區工程數位管理等多項應用成果，展現AI科技導入港口營運與安全管理之具體成效。

開幕首日，交通部次長陳彥伯出席開幕儀式，並在港務公司董事長周永暉、總經理王錦榮陪同下參觀展區，了解智慧港口實際建置成果，對港務公司具體將AI科技落實於港區安全維護管理，以及智慧港口推動成效表示肯定。

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港務公司此次展出多項AI安全管理應用成果，在港灣作業方面，建置「不明船舶進港AI影像偵測系統」，可即時辨識進港船舶動態，偵測到不明船舶立即通報相關單位進行應變，強化港口水域安全監控能力。在船舶裝卸作業安全方面，港務公司試驗導入AI影像辨識技術，能即時偵測作業人員是否依規定配戴防護裝備，以及人員、車輛與機具交叉作業等高風險情形，並透過即時告警機制提醒現場人員，提高港區作業安全。

此外，展區亦設置VR工安教育訓練體驗，模擬墜落、感電及物體飛落等港區常見施工風險情境，讓參觀者透過沉浸式體驗了解港區作業安全的重要性，也進一步認識港務公司在推動勞工職業安全與打造安全作業環境上的努力及具體成果。

本次展覽港務公司不僅展示AI安全管理應用成果，並展示「港工作業管理系統」數位化便民服務。該系統整合線上申辦、電子簽核及結合GIS地理資訊圖資，可即時掌握港區施工位置及地下管線資訊，避免管線誤挖並提升管理效率。系統上線一年來，繳出令人矚目的永續成績單，減少超過千件公文往返，節省約5萬小時行政作業時間，並減少約5.3萬張紙張使用，降低約225公斤碳排放，展現港口數位治理與永續管理成果。

港務公司表示，未來持續導入AI與智慧科技，提升港口安全管理與營運效率，推動臺灣港群邁向智慧港口與永續港灣發展。本次展覽港務公司展區位於「交通館R602」，展期自3月17日至3月20日，歡迎蒞臨參觀交流。更多展覽資訊可參閱大會官網：(https://smartcity.org.tw/)。