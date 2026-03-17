4檔「抓去關」新名單　光通訊、保健食品、設備飆股都中招

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（17）日公告新增4檔處置股名單，其中包括光通訊、保健食品、設備廠都中招，有3檔飆股為2度處置，20分鐘人工撮合一次，僅1檔為5分鐘人工撮合制。執行期間自明（18）日起至31日止。

主管機關指出，光通訊概念股嘉基（6715）、波若威（3163）與保健食品業者立萬利（3054）皆為2度處置，「刑責」加深為20分鐘人工撮合一次，而設備廠亞泰金屬（6727）為5分鐘撮合一次。

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處置名單與理由如下：

立萬利（3054）：2度處置，20分鐘撮合一次

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達59.47%、最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達191.48%、最近60個營業日起迄2個營業日之收盤價漲幅達265.27%、最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達266.03%

嘉基（6715）：2度處置，20分鐘撮合一次

理由：近6個營業日累積收盤價漲幅達28.58%、6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達50.5元

波若威（3163）：2度處置，20分鐘撮合一次

理由：最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.2%、當日週轉率達15.29%、當日本益比為141.64、股價淨值比為23.09且為其所屬產業類別股價淨值比之3.96倍

亞泰金屬（6727）：每5分鐘撮合一次

理由：最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達49.18%、當日週轉率達13.22%