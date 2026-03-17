快訊／台積電發布重訊！「砸近10億」大買公司債

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（17）日傍晚發布重大訊息，代子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得固定收益證券。根據公告內容顯示，該公司於 115 年 1 月 23 日至 3 月 17 日期間，共取得三檔公司債，總交易金額合計達 3,000 萬美元（約新台幣 9.6 億元），目的為固定收益投資。

公告指出，此次取得的證券包含三組標的，分別為代碼 95000U2V4 債券共 10.4 萬單位、代碼 95000U2A0 債券 10 萬單位，以及代碼 61747YEK7 債券 10 萬單位。每單位交易價格區間落在 98.37 美元至 99.09 美元之間，交易總金額分別為 1,030 萬美元、990 萬美元及 980 萬美元。

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若觀察累積持有狀況，截至目前為止，TSMC Global Ltd. 持有上述三檔證券的總金額已分別達到 1.28 億美元、8,490 萬美元及 1.38 億美元。台積電說明，此項投資純屬固定收益用途，且交易相對人與公司之間並無關係。

此外，台積電也進一步揭露最新財務指標，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」計算，目前公司有價證券投資占最近期財報中總資產比例為 6.02%，占歸屬於母公司業主權益比例為 8.09%；而最近期財報中的營運資金數額則為新台幣 3,250 億 200 萬元，顯示整體財務狀況穩定。