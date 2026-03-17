快訊／台積電發布重訊！「砸近10億」大買公司債

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者楊庭蒝／綜合報導
晶圓代工龍頭台積電（2330）今（17）日傍晚發布重大訊息，代子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得固定收益證券。根據公告內容顯示，該公司於 115 年 1 月 23 日至 3 月 17 日期間，共取得三檔公司債，總交易金額合計達 3,000 萬美元（約新台幣 9.6 億元），目的為固定收益投資。
公告指出，此次取得的證券包含三組標的，分別為代碼 95000U2V4 債券共 10.4 萬單位、代碼 95000U2A0 債券 10 萬單位，以及代碼 61747YEK7 債券 10 萬單位。每單位交易價格區間落在 98.37 美元至 99.09 美元之間，交易總金額分別為 1,030 萬美元、990 萬美元及 980 萬美元。
若觀察累積持有狀況，截至目前為止，TSMC Global Ltd. 持有上述三檔證券的總金額已分別達到 1.28 億美元、8,490 萬美元及 1.38 億美元。台積電說明，此項投資純屬固定收益用途，且交易相對人與公司之間並無關係。
此外，台積電也進一步揭露最新財務指標，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」計算，目前公司有價證券投資占最近期財報中總資產比例為 6.02%，占歸屬於母公司業主權益比例為 8.09%；而最近期財報中的營運資金數額則為新台幣 3,250 億 200 萬元，顯示整體財務狀況穩定。
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