張忠謀最強戰友退場！曾繁城卸任創意董座　23年傳奇畫句點

▲創意電子董事長曾繁城宣布退休。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

ASIC設計服務商創意電子（3443）17日宣布重大人事異動，董事長曾繁城決定不參與本屆董事改選，並將於今年股東常會後正式退休，結束長達23年的董事長任期。此舉也象徵台灣半導體產業一位重要老將逐步交棒，引發市場高度關注。

與張忠謀並肩打天下 台積電元老淡出第一線

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現年88歲的曾繁城，是張忠謀的多年戰友，也是台積電創立初期的重要成員之一，曾任總經理並長期參與公司決策。目前他仍擔任台積電董事，外界也關注是否同步退出董事會，不過台積電回應，曾繁城目前仍在任。

除了創意電子董事長一職外，曾繁城同時也是世界先進副董事長，並擔任力旺董事，在半導體產業擁有深厚影響力，被視為推動台灣晶圓代工技術發展的重要推手之一。

掌舵23年 帶領創意躍升ASIC領導廠

創意電子指出，曾繁城自2003年接任董事長以來，帶領公司穩健成長，不僅建立深厚技術實力與客戶服務體系，也成功將公司推升為ASIC（客製化晶片）產業領導廠商。近年更積極強化公司治理、推動永續發展，並提前布局AI應用市場，為未來成長奠定基礎。

在其任內，創意電子持續深化先進製程與系統設計服務能力，並受惠雲端服務供應商（CSP）需求帶動，2025年營收與獲利雙創新高，全年營收達341.4億元、稅後淨利37.69億元，每股純益28.13元，展現強勁成長動能。

董事改選名單出爐 台積電色彩濃厚

隨著曾繁城即將退休，創意同步公布新一屆董事候選名單。董事候選人共4席，皆為台積電代表人，包括創意副董事長張麗絲、總經理戴尚義，以及台積電財務長黃仁昭與研發設計暨技術平台副總經理魯立忠。

獨立董事候選人則涵蓋學界與產業界人士，包括清華大學榮譽講座教授金聯舫、達欣工程獨立董事丁予康、和通創投集團董事長黃翠慧、台大名譽教授陳厚銘及台大法學院副教授陳肇鴻。

創意表示，未來經營團隊將在既有基礎上持續深化技術創新與市場布局，隨著AI與ASIC需求持續升溫，公司將力拚延續成長動能。市場也關注，在曾繁城卸任後，新團隊能否延續其23年奠定的競爭優勢，持續擴大版圖。