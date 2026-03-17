鋼價才喊漲！惠譽突降中鋼展望至負向　最慘恐被降評





▲中鋼總部大樓 。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳瑩欣／台北報導

鋼價才喊漲！惠譽突降中鋼（2002）展望至負向，最慘情況恐面臨評等遭下調壓力，即使市場普遍看好今年鋼市回溫，信評機構仍對其後續獲利與財務結構改善抱持高度保留。

國際信評機構惠譽（Fitch）今（17）日最新宣布，將中鋼評等展望由「穩定」調整為「負向」，並維持其國內長期評等AA(twn)、短期評等F1+(twn)。惠譽指出，雖然全球與台灣鋼鐵需求預期趨穩，但在區域供需仍具波動情況下，中鋼去槓桿進度存在不確定性。

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事實上，鋼鐵業去年景氣逆風，中華信評已先行將中鋼評等展望由「穩定」降為「負向」。目前中華信評給予中鋼長期發行體信用評等為「twAA-」，短期評等為「twA-1+」，並確認其無擔保公司債評等為「twAA-」。不到一年，惠譽也加入示警行列，凸顯市場對鋼市復甦力道仍存疑慮。

惠譽進一步指出，若中鋼未來獲利復甦不如預期，或因資本支出需求增加，導致負債下降速度低於預期，都可能觸發評等下調。

中鋼目前擁有逾133萬名股東，今日以上漲0.1元與0.52%、每股19.25元作收。

從營運面觀察，中鋼2025年EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）利潤率僅8.6%，創逾十年低點，主要受到中國鋼品出口競爭壓抑價格，以及美台關稅談判延宕影響內需所致。雖然惠譽預估2026、2027年利潤率可望回升至10%與11%，但復甦速度與幅度仍存在變數。

在財務結構方面，隨著大型投資計畫陸續完成，中鋼資本支出可望下降。惠譽預估，2026年起每年資本支出將降至約220億至230億元，有助推動淨負債對EBITDA比率由2025年的8.2倍，逐步改善至2027至2028年的6.5倍以下。

不過外部風險仍不可忽視。惠譽點名，中東地緣政治情勢若升溫，甚至影響荷姆茲海峽運輸，可能拖累全球經濟成長，進一步影響鋼鐵需求復甦，增添營運不確定性。

靠大股東經濟部撐評等

此外，惠譽也強調，中鋼具備政府高度支持背景，經濟部持股約20%，並透過董事會掌握關鍵決策，加上過去曾透過資金挹注協助能源轉型，使其融資能力維持穩健，為信評提供一定支撐。

整體來看，儘管市場預期今年鋼價回升、景氣優於去年，但惠譽態度轉趨保守，後續關鍵仍在中鋼獲利修復速度與負債改善進度，若未達預期，評等壓力恐進一步浮現。