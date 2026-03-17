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快訊／越南與澳洲航空燃油告急、油價大漲　我航低載客航線擬減班

▲▼澳洲航空（Qantas）空中巴士A380。（圖／達志影像／美聯社）

▲因中國暫停輸出航空燃油，澳洲的航空公司面臨缺油困境。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／台北報導

伊朗戰爭爆發後，伊朗封閉荷莫茲海峽，讓波斯灣產油國原油難以輸出，近日因中國與泰國相繼暫停航空燃油輸出，越南、澳洲已經傳出航空公司將面臨油料不足，必須減班停航的困境，國內航空業高階指出，除了供給問題，已經倍數上漲的油價，也會讓各航必須開始規劃哪些載客量偏低或票價偏低航線可以先做減班停航。

越南政府已經通知航空公司要做4月開始減班的準備，該國約六成航空燃油是自中國與泰國進口，澳洲則是有三成航空燃油自中國進口，而中、泰本身航空市場很大，在油料不足情況下，自然是要暫停輸出。

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航空界高階指出，如果越南與澳洲不供應油料給外籍航空公司，或是採取限量促施，飛越南的單走道客機，是不可能裝來回油料的，A330客機最長飛行距離是9小時，飛越南可以裝來回油料，但需要減載，澳洲就不可能裝來回油料。

新家坡MOPS航空燃油在伊朗戰爭爆發前一天的2月27日，每桶售價是92.55美元，今天傍晚已經漲到201.42美元，漲幅高達117.63%，而航空機票是採取預售制度，很多已經賣出去的機票，變成都要貼錢載客，如果推出減併班措施，可以提高有效飛行率，降低或避免損失。

而客機航班減少會影響航空貨運運力供給，A330客機扣除旅客行李，約可載貨15噸，A350可載貨20噸以上，以客運航班密集度來算，減少的貨運運力會很大。

另目前亞洲飛歐洲航班，每小時單程用油約42.38桶，因伊朗戰爭現在平均要繞飛1.5小時航程，估計要多耗約64桶油，來回共128桶，以今天的航油價格，要多花25,654美元，約新台幣81.68萬元，且因載油量增，還需要減載，業界談到川普發動的伊朗戰爭，都不免痛批一下。

關鍵字： 越南澳洲航空燃油告急油價倍數漲減班

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