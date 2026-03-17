快訊／大樂透「頭獎1億」一注獨得　獎落桃園市

GTC大會點火 一文看3月以來逆勢走揚6檔含輝ETF

AI指標大廠輝達於美國時間16日舉辦年度GTC大會，執行長黃仁勳一席關於先進AI晶片到明年的潛在商機將達1兆美元的樂觀談話，瞬間點火近期表現疲弱的美股，經統計持有輝達權重最多的10檔分別有11～18%的含輝量，有6檔能夠逆勢繳出正報酬，表現相對居前的則分別為中信美國創新科技(009801)、台新標普科技精選(009807)，及平衡凱基美國TOP(00980T)。

股王一張破千萬難上車 2檔主動式ETF手握逾百張

美股四大指數收紅，台積電（2330）除息六元，上演秒填息戲碼，台股一度勁揚600多點，站回3萬4千點大關，股王信驊（5274）強攻1萬1320元漲停新天價，投資人不用「望股興嘆」，主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）兩檔主動式ETF分別手握174張、100張信驊，透過門檻較低主動台股ETF，依然能夠間接投資股王。

記憶體供給拉警報！旺宏、宜鼎刷新高 8檔高掛漲停

外電報導，SK海力士集團會長崔泰源於GTC大會場邊受訪，預期記憶體缺貨可望延續到2030年，點燃今（17）日記憶體體漲勢，旺宏（2337）股價拉出第二根漲停創下130.5元歷史新高價位，「千金股」宜鼎（5289）挾著獲利消息面利多跳空漲停，模組相關威剛（3260）、創見（2451）、青雲（5386）、廣穎（4973），記憶體IC設計晶豪科（3007）、鈺創（5351）等六檔個股同步攻克漲停價位。

快訊／1張抱一天賺逾百萬 股王信驊漲停狠飆11320元新天價

股王信驊（5274）衝破萬元後連日破紀錄，今（17）日盤中亮燈漲停，直奔11310元新天價，以前一個交易日收盤搶進1張估算，抱到今日天價賣出可賺102.5萬元。

黃仁勳2026 GTC背板曝光！台積電等15家台廠上榜 清華大學站C位

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2026年GTC大會發表新一代AI運算平台時，簡報背板同步曝光合作夥伴名單，引發市場關注。統計顯示，本次背板共出現194家企業與機構，其中台灣共有15家科技廠商入列，另有學術機構國立清華大學也名列其中，且位置位於背板中央區域，格外醒目。

GTC壓軸彩蛋登場！ 黃仁勳牽「雪寶」同台互動超吸睛

當NVIDIA GTC 2026主題演講進入尾聲，全場原本以為技術發表已告一段落時，黃仁勳一如既往再度端出他的招牌「壓軸彩蛋」，讓現場氣氛瞬間轉為輕鬆又熱鬧。今年大會主軸鎖定「實體AI（Physical AI）」，除了談自動駕駛與機器人產業合作，舞台上更迎來一位意想不到的嘉賓，由迪士尼合作打造的機器人版雪寶（Olaf）。

黃仁勳GTC點名24人AI全明星隊 台裔林君叡入列

在NVIDIA GTC 2026主題演講上，執行長黃仁勳除了發表最新技術平台，也在開場特別介紹由他親自挑選的24位全球產業領袖，稱其為「全明星團隊（All-Star Team）」。他指出，這場被形容為「AI大霹靂」的科技變革，正是由這群產業領袖與NVIDIA共同推動的飛輪效應所帶動。

7檔台股ETF除息秀！00981A首配秒填息 00919創高股息填4成

今（17）日分別有群益台灣精選高息（00919）、主動統一台股增長（00981A）、國泰台灣領袖50（00922）等七檔ETF除息，00981A首次配息0.41元，最高上攻20.46元，順利完成填息，00919配息0.78元，最高來到23.45元，填息四成，00922配息2元息值最高，股價開走低，跌至盤下暫時呈現貼息狀況。

鋼價才喊漲！惠譽突降中鋼展望至負向 最慘恐被降評

鋼價才喊漲！惠譽突降中鋼（2002）展望至負向，最慘情況恐面臨評等遭下調壓力，即使市場普遍看好今年鋼市回溫，信評機構仍對其後續獲利與財務結構改善抱持高度保留。

AI拉麵職人現身淨零城市展 未來計畫進軍日本開設智慧化門市

經濟部產業技術司今（17）日「2026智慧城市展暨淨零城市展」中推出8大科技亮點，集結工研院、金屬中心等研發能量，鎖定AI生活應用與環保再生材料。其中貼近民生的「AI拉麵機器人」，導入領先全球的視覺與學習技術，不僅能精準辨識配料，還能傳承職人甩麵與擺盤技藝，要用科技協助緩解餐飲業缺工難題，讓民眾未來在餐廳也能享受高品質的自動化服務。