高端腸病毒疫苗「獲得越南藥證」！成台灣新穎疫苗進軍海外首例

▲高端腸病毒疫苗取得越南藥品管理局核發的上市許可。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

高端疫苗（6547）17日發布重訊，旗下所研發的恩穩健腸病毒71型疫苗（Envacgen）取得越南藥品管理局（DAV）核發之上市許可，成為越南首支獲准上市之腸病毒71型疫苗，不僅是越南首款獲准上市的腸病毒疫苗，也創下台灣新穎疫苗進軍海外的首例。

台研發首例 攻佔越南市場

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高端疫苗17日發布重訊，恩穩健腸病毒71型疫苗自從在台灣上市以來，一直穩居市場領先地位，在自費市場當中維持95％以上的市占率，展現出高度市場接受度及競爭力。

高端疫苗表示，越南長年受到腸病毒疫情侵襲，且呈現週期性流行，對當地公共衛生、醫療體系造成沉重負擔。越南近年新生兒人口數約為136萬人，且過去並無獲准上市的腸病毒疫苗，是未被滿足需求的龐大疫苗市場。

保護力驚人 越南首款上市

高端疫苗說明，如今恩穩健腸病毒71型疫苗取得越南藥品管理局（DAV）核發之上市許可，成為越南首支獲准上市之腸病毒71型疫苗。根據臨床數據，這款疫苗包含100％有效保護力（統計學普瓦松回歸分析有效性高達96.8％）、出生滿2個月之嬰幼兒即可及早接種，以及長達5年以上之抗體免疫持久性。

高端疫苗最後說，隨著取得越南藥證，接下來將按照合約協議，與法國醫藥公司Substipharm Biologics合作，正式啟動越南之市場營銷。未來也會繼續在其他EV-A71盛行區域與目標市場推進藥證申請與商業布局。