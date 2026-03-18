德國薩克森自台灣進口年增35%　雙方在半導體與高科技互補性強

▲德國經濟辦事處正式成為Saxony Trade & Invest在台灣的代表。左一為Saxony Trade & Invest總經理Thomas Horn。（圖／德經處提供）

記者張佩芬／台北報導

隨著台灣與德國薩克森邦經貿往來持續升溫，德國經濟辦事處正式成為Saxony Trade & Invest在台灣的代表，該處表示，未來將協助推動雙邊產業合作，並支持台灣企業前往薩克森投資與拓展歐洲市場。薩克森是台積電歐洲廠德勒斯登所在，去年第三季薩克森自台灣進口年增35%，台灣為其第12大進口來源。

根據德國最新貿易數據，2025年第三季台灣已成為薩克森第9大出口市場，出口額達13.7億歐元，對台出口年增20%，主要出口產品包括電機電子產品、汽車相關產品及化學材料。另一方面，薩克森自台灣進口則年增35%，台灣為其第12大進口來源，主要進口產品包括電子產品、自行車與機械設備，顯示雙邊產業合作關係持續深化。

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德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士表示：「台灣與薩克森在半導體與高科技產業領域具有高度互補性。薩克森邦擁有歐洲最大的微電子產業聚落，薩克森矽谷(Silicon Saxony)擁有完整的半導體產業生態系與世界級研發機構。透過這項合作，德經處將協助更多台灣企業深入了解薩克森的投資環境，並探索在歐洲市場發展的機會。」

薩克森邦經濟勞動能源暨氣候行動部部長Dirk Panter表示：「近年來，台灣市場對薩克森的重要性顯著提升。台灣已成為薩克森的重要經貿夥伴，並在半導體、電子及精密製造等關鍵未來產業中居於全球領先地位。這些優勢與薩克森在微電子、汽車產業及機械製造領域的產業實力高度契合。」

「對薩克森而言，這代表著更穩定的供應鏈、取得尖端技術能力的機會，以及在投資、研究合作與企業國際化方面的發展潛力。作為歐洲微電子產業最重要的據點，薩克森已在台灣建立相當程度的能見度。未來，隨著與德經處進一步深化合作，期待能在台灣持續強化薩克森的產業連結與市場布局。我們也對這項合作充滿期待。」

Saxony Trade & Invest總經理Thomas Horn則表示：「我們很高興能與德經處這樣具備豐富經驗且在地深耕的合作夥伴攜手合作，作為拓展台灣市場及深化雙邊合作的重要代表。透過這項合作，我們將能更有效地協助薩克森企業進入台灣市場，同時促成台灣企業在薩克森的投資計畫，並進一步強化薩克森作為台灣企業進入歐洲的重要產業生態系與樞紐地位。」

作為Saxony Trade & Invest在台代表，德經處未來將提供包括：市場資訊提供、企業商務媒合、薩克森邦投資環境推廣、產業代表團接待及舉辦專業研討會等服務，進一步促進台德產業交流。

此外，德經處也將於今年9月的SEMICON期間，積極促成台德半導體產業的深度對話。有意前往德國投資或拓展業務的台灣企業，該處歡迎與企業聯盟會員、活動暨投資業務資深經理王思南連繫(ertugrul.sinan@taiwan.ahk.de