茶葉界的鴻海！　神祕茶王曝光

▲出身茶產業世家的周文裕所領軍的桔揚，包辦代工和擁有自有品牌，在業界有「茶界鴻海」美譽。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣茶金商機超過千億元，不僅街邊手搖飲店百花齊放，就連2大超商也積極切入。全家便利商店就找上「茶界鴻海」桔揚合作導入「智能膠囊茶機」，按一鍵就能泡製現煮茶。外界對桔揚相當陌生，其實幕後操盤手、董事長周文裕在國內有「茶王」美稱，日前他接受本刊專訪，不僅分享經營思維，也帶本刊直擊全台第一座AI製茶廠。

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「我對茶很『恨』。」坐在桃園龍潭營運中心總部一樓大廳、一身POLO衫簡單穿著，在國內有「茶王」美譽的桔揚董事長周文裕語出驚人地說。

▲桔揚在台產茶，海外生產基地也延伸到日本靜岡、中國和越南等21個地點。

周文裕領軍的桔揚，不僅在台灣產茶，海外生產基地也延伸到日本靜岡、中國和越南等21個地點，集團契作茶園約3、400公頃。周文裕透露，桔揚1年光靠賣茶與相關品項，就能進帳12億元，不僅吸引全家便利商店找上門合作，就連台灣小籠包之光鼎泰豐店內使用的茉莉花香片，也是出自桔揚之手。桔揚也因橫跨代工、自有品牌兩大事業，而有「茶葉鴻海」美名。

▲迥異傳統「看天吃飯」的製茶工序，桔揚首建AI製茶機，一道浪菁工序一轉動宛如一條巨龍舞動。

已過耳順之年的周文裕，對台灣製茶技術裹足不前，有種恨鐵不成鋼之感，「台灣科技很發達，但是製茶設備卻是50年前的設備。」「50年來（製茶）設備固定，風味也一樣，根本無法提高價格，自然沒有利潤。反觀鄰近的日本和中國就不同，每3年就一變。所以我們要改變製程，機器也得換掉。」出身茶葉世家，話匣子打開的周文裕直指問題核心。

周文裕以採茶為例，像台灣高山茶用手摘出一心二葉，同業認為這樣才會香，但他卻要員工先把嫩芽、芽尖剪下來做高單價的茶，剩餘部分作為商用茶。「同樣的茶樹，不同工藝，效益就出來了，日本也是採取這樣做法，其實就是思維轉變而已。」邊泡茶、邊談天，他說得輕鬆自在卻語重心長。

為了追上日本，周文裕特別前往當地考察，並導入各種新技術回台。2014年，桔揚成為台灣首家取得日本煎茶技術的專業茶廠，2017年建立專業茶園管理與植栽保育團隊，透過導入離地式育苗，來隔絕土壤微生物汙染，並用無人飛行機施灑噴劑模式優化管理效率、乘坐式採茶機提高原料品質。隔兩年，又率先同業引進日本乘坐式採茶機，掌握茶菁黃金採收期，克服茶產業「千歲採茶女」的缺工問題。

大談如何領先業界，導入各種新技術改變台灣茶業之外，更讓他驕傲的是，花了3年時間設計、採用台達電設備，投入新台幣四億元打造的全台第一座AI製茶廠，現已全面運作。

周文裕凡事都走在茶廠同業之前，自然吸引許多大企業上門合作。除了連鎖餐飲、航空公司，2013年與全台擁有4,000多家門市的全家便利店合作，去年一起上架「智能膠囊茶機」，預計今年3,000家店全面導入。靠著五十年來累積下來的生意經，接下來這位茶王還會玩出甚麼新把戲，令人好奇。



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