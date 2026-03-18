台積電漲30元至1900　台股大漲逾500點衝破3萬4

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（18日）以33929.28點開出，指數上漲92.71點，漲幅0.27％。隨後漲勢擴大，加權指數上漲506.39點至34342.96點，收復3萬4000點整數關卡。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1900元，漲幅1.6％；鴻海（2317）上漲0.5元至212.5元；聯發科（2454）維持平盤至1730元；廣達（2382）上漲3元來到292元；長榮（2603）上漲1元至219元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲46.85點或0.1％，收在46993.26點；標準普爾500指數上漲16.71點或0.25％，收6716.09點；那斯達克指數上漲105.35點或0.47％，收在22479.53點；費城半導體指數上漲40.59點或0.52％，收7836.83點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46993.26
|▲46.85
|▲0.1%
|S&P500
|6716.09
|▲16.71
|▲0.25%
|NASDAQ
|22479.53
|▲105.35
|▲0.47%
|費城半導體指數
|7836.83
|▲40.59
|▲0.52%
資料來源：證交所
讀者迴響