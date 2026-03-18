美光飆漲帶旺台廠記憶體！ 旺宏再刷天價、7檔亮燈漲停

國際記憶體大廠美光昨（17）日在美股勁揚，收漲4.5%，市值首次突破5000億美元，助長台廠記憶體族群漲勢，旺宏（2337）跳空直奔143.5元漲停新高價位，記憶體模組廠紅通通一片，除旺宏以外，包括威剛（3260）、創見（2451）、青雲（5386）、廣穎（4973）、十銓（4967）、宜鼎（5289）等6檔個股也同步亮燈漲停。

快訊／「萬元股王」再飆漲停 信驊攻12450元天價

輝達（NVIDIA）2026 GTC大會後持續拉抬電子股表現，台股唯一一檔「萬元股王」信驊（5274）今（18）日開盤即拉出漲停價12450元，為連續2天亮燈漲停，再次打破台股最高價天花板，也因單一個股盤中上漲1130元，再次寫下新歷史。

AMD蘇姿丰訪三星平澤廠 外媒爆討論擴大合作至晶圓代工

根據外媒路透社指出，AMD執行長蘇姿丰將於18日造訪南韓，前往三星位於平澤的晶圓製造基地，除參觀產線外，也將與三星高層討論進一步擴大合作的可能性，範圍有望從既有記憶體延伸至晶圓代工領域。

47萬股民開心！00929配0.11元秒填息 4／15入帳

台股月月配ETF始祖、受益人數約47.4萬復華台灣科技優息（00929）今（18）日除息，此次每股配息0.11元，昨（17）日收盤價19.93元，除息參考價19.82元，台股續強帶動下，股價上攻20.23元，漲幅2.07%，順利填息，股息入帳日為4月15日。

黃仁勳點名OpenClaw「下一個ChatGPT」 AI代理時代加速成形

NVIDIA執行長黃仁勳在GTC期間接受《Mad Money》主持人Jim Cramer專訪時，點名近期快速崛起的AI專案OpenClaw，直言這將是人機互動模式的一大轉捩點，甚至形容是「下一個ChatGPT」。

小資買台股利多！金管會檢討零股交易 彭金隆：與整股同步

中東地緣政治緊張，3月台股處理高檔震盪，今（18）日財委會立委們針對現階段台股表現、AI族群獨強如何平均各類股發展，以及零股交易制度進行質詢，金管會主委彭金隆表示，已經推出璞玉指數納入302檔個股，資產管理業者有意發行ETF，將朝三個月發行上市為「努力的方向」；而零股交易方面，證交所研議縮短整股、零股交易時間差，以及開放信用交易等制度調整。

新台幣助貶功臣 彭博點名「金管會幫壽險改遊戲規則」

金管會出手調整保險監理規則，讓壽險業可分攤匯率波動衝擊，避險壓力明顯下降，連帶削弱市場對新台幣的支撐力道。《彭博社》指出，這項制度性改變，正成為近期新台幣走弱的重要推手之一。

黃仁勳背板股「新面孔」永擎祭庫藏股 飆第2根漲停

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在2026年GTC大會上秀出190家盟友，其中包括15家台廠，多為老面孔，但新成員永擎（7711）曝光後連飆2根漲停，今（18）日開盤40分鐘還有千張委買排隊等買。

台積電漲30元至1900 台股大漲逾500點衝破3萬4

美股4大指數全面收漲，台股今（18日）以33929.28點開出，指數上漲92.71點，漲幅0.27％。隨後漲勢擴大，加權指數上漲506.39點至34342.96點，收復3萬4000點整數關卡。

德國薩克森自台灣進口年增35% 雙方在半導體與高科技互補性強

隨著台灣與德國薩克森邦經貿往來持續升溫，德國經濟辦事處正式成為Saxony Trade & Invest在台灣的代表，該處表示，未來將協助推動雙邊產業合作，並支持台灣企業前往薩克森投資與拓展歐洲市場。薩克森是台積電歐洲廠德勒斯登所在，去年第三季薩克森自台灣進口年增35%，台灣為其第12大進口來源。