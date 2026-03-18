美光飆漲帶旺台廠記憶體！　旺宏再刷天價、7檔亮燈漲停

▲旺宏連拉三根漲停續創天價。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
國際記憶體大廠美光昨（17）日在美股勁揚，收漲4.5%，市值首次突破5000億美元，助長台廠記憶體族群漲勢，旺宏（2337）跳空直奔143.5元漲停新高價位，記憶體模組廠紅通通一片，除旺宏以外，包括威剛（3260）、創見（2451）、青雲（5386）、廣穎（4973）、十銓（4967）、宜鼎（5289）等6檔個股也同步亮燈漲停。
輝達GTC 2026發表Vera Rubin方案，將搭配高頻寬記憶體（HBM） 晶片，美光應聲收漲，帶動這一波記憶體攻勢，指標股旺宏連續三天上攻漲停價，今日到10點左右，成交量超過14萬張，居上市成交量第三大個股，漲停委買3.8萬張。
目前旺宏12吋廠正導入3D TLC NAND，每片晶圓位元產出較原先2D 19nm製程提升3～9倍，MLC/TLC月投片量預估將從去（2025）年1000片，到今年提升8000片，明（2027）年第三季擴大至1.7萬片。
DRAM、NAND Flash記憶體缺貨風潮，價格呈現飆漲，而模組廠獲利呈現倍數成長，威剛因近期股價漲幅大，被要求公布近一個月獲利自結數，其1月稅後淨利達35.17億元，年增3516倍，單月每股稅後盈餘（EPS）11.09元，逼近去年23.18元一半，今日股價依然跳空飆漲創下477.5元天價。
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