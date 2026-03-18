黃仁勳點名OpenClaw「下一個ChatGPT」　AI代理時代加速成形

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

NVIDIA執行長黃仁勳在GTC期間接受《Mad Money》主持人Jim Cramer專訪時，點名近期快速崛起的AI專案OpenClaw，直言這將是人機互動模式的一大轉捩點，甚至形容是「下一個ChatGPT」。

根據CNBC報導，黃仁勳表示，OpenClaw已成為目前最受關注的開源專案之一，其影響力甚至可稱為「史上最成功的開源計畫」。與傳統聊天機器人不同，OpenClaw主打「自主AI代理（AI Agent）」，不僅能回應問題，更能自行完成任務、做出決策，甚至在最少人為介入下執行行動。

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看準這股趨勢，NVIDIA也迅速跟進布局，推出企業級版本NemoClaw，在OpenClaw架構之上整合自家軟體與工具，目標是讓AI代理具備企業可用的安全性、可擴展性與穩定性，加速導入實際商業場景。

黃仁勳強調，這項技術的關鍵在於大幅降低AI使用門檻。他指出，使用者只需透過簡單程式碼，就能建立專屬AI代理，之後只需下達指令，代理就能自行學習並完成任務。他舉例，像是廚房設計這類工作，AI代理可以自行研究設計工具、分析圖片並反覆優化成果，最終交付完整方案。

他進一步指出，AI代理的普及將帶來能力「平權化」，讓不同專業的人都能完成更高階的工作，「每個木工都能成為建築師，每個水電工也能具備設計能力」，顯示AI將大幅提升個人工作效率與專業門檻。

不過，隨著AI代理具備更高自主性，外界也開始關注資安、隱私與控制風險。對此，NVIDIA透過NemoClaw導入多層安全機制，包括隱私保護、監控工具與企業級防護設計，確保AI代理能在可控環境下大規模部署。