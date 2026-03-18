新台幣助貶功臣　彭博點名「金管會幫壽險改遊戲規則」

▲新台幣示意照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

金管會出手調整保險監理規則，讓壽險業可分攤匯率波動衝擊，避險壓力明顯下降，連帶削弱市場對新台幣的支撐力道。《彭博社》指出，這項制度性改變，正成為近期新台幣走弱的重要推手之一。

台灣壽險業在監管政策鬆綁後，大幅調整避險策略。隨著會計規則允許匯率影響分期認列，業者不再需要維持過高避險部位，帶動遠期合約持倉出現史上最大幅度縮減。

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根據彭博統計，自2013年有紀錄以來，台灣六大壽險公司在今年1至2月間，已將遠期合約等避險工具部位大砍一半，創下歷來同期最大降幅。雖然證交所未揭露相關合約對應資產，但市場普遍認為，多數避險操作與匯率相關，而非股票或債券。

市場觀察，壽險業降低避險部位，等同削弱支撐新台幣的一股力量，可能也是今年以來新台幣走弱的重要因素之一。年初至今，新台幣已貶值逾1%，且無本金交割遠期外匯（NDF）由折價轉為溢價，為2019年以來少見情況。不過分析認為，美元轉強仍是主導匯市的關鍵力量。

澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh指出，一旦壽險業完成避險部位重整，市場活動可能回溫，但規模難以回到過去水準。這也意味著，未來新台幣走勢將更容易受到外資股市資金流動影響。

回顧市場走勢，壽險避險操作曾被視為推升新台幣在2025年5月單月大漲7%的原因之一。當時出口商預期台幣升值，出現恐慌性買盤，進一步推升匯價，也讓持有約7000億美元海外資產的壽險業者面臨兩難：不是承擔匯損風險，就是付出高成本進行避險。

為避免類似波動重演，金管會於去年12月拍板改革保險業會計制度，新制自今年1月上路。依規定，匯兌損益可依債券持有期間分攤認列，取代過去需即時反映損益的作法，明顯降低短期損益波動壓力。

此外，配套措施也要求，因降低避險所節省的成本，須提列至特別盈餘公積，作為未來吸收風險、強化資本的緩衝來源。

個別公司方面，國泰人壽調整幅度最大，前兩月遠期部位減少達78%；富邦人壽與凱基人壽降幅也均超過5成；南山人壽則相對保守，僅下調約8.8%。

富國銀行亞太宏觀策略主管Chidu Narayanan分析，儘管目前避險比率已明顯下降，但未來仍存在回升可能。不過壽險業者可能會等待美元進一步走強，或美元兌台幣接近高點時，才會重新提高避險水位。