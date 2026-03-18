小資買台股利多！金管會檢討零股交易　彭金隆：與整股同步

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東地緣政治緊張，3月台股處理高檔震盪，今（18）日財委會立委們針對現階段台股表現、AI族群獨強如何平均各類股發展，以及零股交易制度進行質詢，金管會主委彭金隆表示，已經推出璞玉指數納入302檔個股，資產管理業者有意發行ETF，將朝三個月發行上市為「努力的方向」；而零股交易方面，證交所研議縮短整股、零股交易時間差，以及開放信用交易等制度調整。

立委林德福指出，台股跟社會結構都有K型化趨勢，過度仰AI產業，大型領域，小型股沒有漲，投資人只購到指數，沒有享受指數創新高的紅利，金管會如何改善此一現象。

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立委賴士葆則是詢問，美伊開戰之後，外資賣超，而新台幣兌美元一度貶破32元，金管會應趁勢推廣優質投資，對於所推出「璞玉指數」何時發行ETF。

證交所董事長林修銘代為補充說明，3月初第一周大盤指數大跌逾5%，而璞玉指數跌幅2～3%，上述數據都向投信公司作說明，已有一家規模很大的投信公司有興趣認為有璞玉指數ETF可補足所有商品，惟客製化指數內容，他預期璞玉指數ETF今年下半年有機會上市。

賴士葆則要求，下半年發行ETF緩不濟急，要求縮短時間在三個月之內有結果，而彭金隆則回應，會朝此一方向努力。

而零股交易制度亦是今日財委會另一個重點，立委郭國文指出，3月4日台積電盤中零股交易異常瘋狂，成交量衝破1461萬股，成交總金額高達275億元，國人投資零股大增，金管會要思考保障零股交易人權益，例如：比整股晚10分鐘開盤才撮合、不能信用交易及當沖等。

彭金隆表示，資本市場管理應公平對待每位投資人，不應遭到不公平的對待，但零股改革有其歷史因素、個人習慣、系統建置等成本要考量，要成為國際級的資本市場，這方面就要來思考。

證交所董事長林修銘則答覆，台股有這麼多的零股人，制度調整可以參考，並承諾一個月內給出差異報告。

