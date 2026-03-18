2026台灣國際運動及健身展　TaiSPO打開未來健身產業的想像

▲「台灣大力士5 AS ONE對抗賽」升級為全天競賽，以凝聚團隊力量為核心。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

「2026台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月25日至28日在台北南港展覽2館登場，走過超過半個世紀的產業里程碑，TaiSPO持續引領亞洲運動與健身產業發展。

今年展覽以「Stay Fit, Stay Well」為核心精神，匯聚多元的參展陣容，從全球健身器材品牌、熱門球類運動與新興運動趨勢，到產學單位合作運動科技創新、潛水產業與運動營養修復等領域，展現台灣在運動與健身產業的研發實力與創新能量。

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今年潛水專區規模再度升級，集結20家參展商，共超過70個品牌呈現完整的潛水裝備、水下攝影與課程教學等，現場更首度規劃潛水講座與實體潛水池表演，邀請潛水領域的頂尖專家、技術潛水員分享實戰經驗，並結合人魚運動選手與專業教學團隊，帶來水中表演及裝備測試，讓觀眾近距離感受水下世界的魅力。

此外，國立陽明交通大學產業加速器中心(ASPN)舉辦、運動部指導的「領航運動平權浪潮，驅動運動科技革新」論壇，將邀請中華民國無任所大使劉柏君、立法院女子運動外交促進會會長黃捷委員等多位國內外知名女性領袖，共同探討「女力視角」與「運動科技」的跨界融合，展現運動產業多元、包容的新發展。

2026年產業論壇「Fitness Next躍動未來」將於3月26日舉行，從全球產業趨勢洞察到台灣市場的實務應用，深入探討健身產業的下一步發展方向。論壇上午場將聚焦全球健身市場趨勢、經營策略與運動科技應用，下午場則聚焦台灣健身場館經營實務與商業模式創新。

在消費者選擇日益多元的市場環境中，健身場館的競爭已不僅止於設備與空間，更在於如何打造優質體驗，將一次到訪轉化為長期會員。

透過產業專家的深度分享，協助業者掌握市場脈動，建立差異化品牌定位，並轉化為長期競爭優勢。

延續首屆熱潮，3月27日登場的「台灣大力士5 AS ONE對抗賽」升級為全天競賽，以凝聚團隊力量為核心『五人輪替』、『共同承擔』，比賽項目包括滾木槓推舉積分賽、三尺槓硬舉／手槍深蹲，以及暴力風扇車車輪戰等三大競賽項目。每隊由3男2女共5位選手組成，以團隊累積積分決定最終冠軍，展現力量與合作並重的運動精神。

２026年「台灣國際運動及健身展」於3月25日至28日在南港展覽館2館，並與台北國際自行車展同期舉行，共同打造亞洲重要的大健康與運動產業平台。展覽前兩天開放專業人士憑預先登錄QR Code入場參觀；展期第三、四天則開放一般民眾購票入場。更多展覽資訊請參閱官方網站：www.taispo.com.tw