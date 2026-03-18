聯邦快遞獲「亞太生物製藥卓越獎」 彰顯醫療保健末端物流領導力

▲聯邦快遞榮獲「亞太生物製藥卓越獎」，彰顯醫療保健末端物流領導力。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞在「2026亞太生物製藥卓越獎」評選中，榮獲「最佳物流與供應鏈管理供應商獎：推進最後一公里運輸」獎項。該獎評選活動是生物製藥行業專業諮詢機構IMAPAC主辦的2026亞洲生物供應鏈峰會的一部分，旨在表彰亞洲地區生物加工、物流、供應鏈管理與臨床試驗方面的領導者。

亞洲醫療保健市場正在蓬勃發展，預計到2030年規模將達到約5兆美元，佔據全球醫療保健市場增量的近40%。亞太地區醫療保健冷鏈物流市場預計也將從2025年約319億美元，到2031年增至約425億美元。

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市場增長進一步強化了對高度可靠、端到端醫療保健物流合作夥伴的迫切需求，從而為日益複雜且對溫度敏感的藥品運輸提供安全保障。

聯邦快遞亞太區總裁蘇查理表示：「這一榮譽反映出醫療保健客戶對我們的信任，讓我們深感榮幸。隨著藥品的特殊性、溫度敏感性日漸提升，對物流的需求也顯著提高。聯邦快遞透過專為生命科學領域打造的營運流程、廣大的全球網絡以及嚴謹的執行力，滿足上述需求，確保每一件貨件都能在具備可靠性、可視化及最高標準照護的情況下運送。」

該獎項進一步彰顯聯邦快遞的醫療保健核心價值主張：

端到端溫控：覆蓋深度冷凍(約-70°C)、冷凍(約-20°C)、冷藏(2-8°C)和受控室溫(一般約15-25°C)等範圍。

打造生命科學中心：在首爾、新加坡、東京、孟買、孟菲斯和費爾德霍芬(荷蘭)等地設立生命科學中心，提供專業處理、監控和干預措施。全球超過130個冷鏈設施，保障貨件在跨境運輸、多模聯運的物流網路中，時刻保持溫度精確。

「醫藥物流獨立驗證卓越中心（CEIV Pharma）」認證：聯邦快遞在廣州白雲國際機場和關西國際機場獲得該認證。在全球，聯邦快遞共有22個設施符合該中心的品質標準。

憑藉多項差異化優勢，聯邦快遞已成為生物製劑、疫苗、細胞與基因療法，以及其他高價值醫療貨品運輸中不可或缺的關鍵夥伴。

2026亞太生物製藥卓越獎於本月11日在第13屆亞洲生物製劑製造大會上揭曉。數百位產業領袖匯集於新加坡，共同聚焦各項創新技術，以確保挽救生命的療法能在安全、合規且及時的情況下進行運輸。

這項榮譽凸顯聯邦快遞的大規模遞送能力，尤其是在速度、精度和溫度保障至關重要的領域。隨著高價值醫療貨品需求增長以及亞洲區內的貿易增長，聯邦快遞不斷強化自身能力，確保貨件從實驗室完好無損到達患者手中。

對於醫療保健組織、研究機構和製造商，聯邦快遞能夠憑藉國際快遞運輸網路、定制化限時遞送特殊服務(SpS)，並整合全球基礎設施，從而為時效性強、溫度敏感性高的產品提供卓越的運輸服務。欲瞭解更多洞察，可前往：聯邦快遞商業洞察。