三星罷工投票出爐！93%「贊成」壓倒性勝利　半導體、記憶體緊張

▲南韓三星罷工投票取得壓倒性結果。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

南韓三星電子勞資衝突升溫，工會18日宣布通過罷工授權投票，支持比例高達93%，顯示內部不滿情緒快速升高。若後續協商破局，最快將於5月21日起展開為期18天的罷工行動，市場憂心恐進一步衝擊全球半導體與記憶體供應。

根據《路透社》報導，此次共有66,019名員工參與投票，其中93%贊成罷工方案。工會表示，壓倒性結果是對管理層的「強烈警告」，要求公司回應獎金制度改革訴求，但三星目前尚未對此發表回應。

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此次爭議核心在於薪資與獎金機制。工會主張應取消現行獎金上限，並改與營業利益連動，以提升員工整體待遇；而競爭對手SK海力士先前已接受類似改革方案，也使三星員工對薪酬差距更加不滿。

三星則認為，在資本密集且景氣循環明顯的半導體產業中，取消獎金上限恐影響公司未來投資與股東報酬能力，使談判陷入僵局。自去年底啟動的薪資協商已宣告破裂，雙方分歧仍大。

由於三星在全球記憶體市場地位關鍵，其DRAM晶片幾乎全數在南韓生產，NAND也有約三分之二來自當地，一旦罷工發生，恐使原本因AI需求強勁而吃緊的供應鏈更加緊張，影響範圍涵蓋汽車、電腦與智慧手機等產業。

分析師指出，是否取消目前約為年薪50%的獎金上限，將是談判最大關鍵。若制度調整，可能擴大晶片部門與手機、電視等其他業務的薪資差距，而後者在市場競爭與成本壓力下，獲利表現相對疲弱。

整體而言，此次罷工風險已從企業內部議題升高至產業層級，不僅牽動三星營運，也可能對全球半導體景氣與供應鏈穩定帶來影響，後續發展備受市場關注。