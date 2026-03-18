星展基金會斥資近億元　打造全台首創AI財務健檢系統

▲星展基金會攜手馴錢師打造「好理家在 AI 財務健檢網」，左起：屏東科技大學人文暨社會科學院院長王仕圖、馴錢師財商研究中心執行長暨創辦人邱淑芸、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、衛生福利部社會救助及社工司副司長楊雅嵐。（圖／星展銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

面對通膨壓力、家庭負債攀升與詐騙威脅等多重風險，星展基金會近三年內投入9500萬元，攜手馴錢師財商研究中心打造台灣首個AI財務健檢網「好理家在」：整合金融專業、創新科技與第一線社服實務經驗，讓民眾及早辨識風險、建立財務規劃能力，提升整體社會的財務韌性。

根據《2026年世界不平等報告》，台灣財富排名後50%人口僅分配到整體財富的4.3%，顯示儘管台灣整體經濟持續成長，財富與收入分配差距仍未見縮小。另一方面，行政院主計總處調查，台灣所得最低20%的家庭，已連續18年呈現「入不敷出」，平均儲蓄為負數；《2024 台灣金融生活調查》亦指出，有17.6%的民眾無法在一週內籌到10萬元應急資金，意即台灣每6人就有1人缺乏緊急備用金，一旦面對突發醫療支出、詐騙損失或長照需求時，財務壓力往往迅速放大，突顯提升全民財務韌性的迫切性。

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為此，「好理家在AI財務健檢網」針對弱勢家庭最常面臨的財務壓力情境，包括債務循環、收入不穩等，協助家庭在風險惡化前及早辨識因應，去（2025）年6月正式上線，初期以社工為主要使用者，透過個案管理、風險快篩等功能，有效簡化繁瑣的評估流程，讓第一線社福人員在服務經濟弱勢家庭時，能更快速辨識財務風險、提升諮詢效率。系統更在去年底完成第二階段功能升級，開放大眾自主使用。截至目前為止，「好理家在AI財務健檢網」已超過6萬人使用，其中社工輔導個案累計共1萬1249名，顯示此系統逐漸成為社工與民眾檢視財務健康狀況的工具，從日常生活中提升財務知能並預見潛在風險。

