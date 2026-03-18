ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

荷莫茲海峽外港口也遭伊朗襲擊　達飛新航路受挑戰

▲▼油輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的海灣航行。（圖／路透）

▲伊朗無人機襲擊荷莫茲海峽外的阿曼灣港口。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

國際媒體報導，近日伊朗襲擊荷莫茲海峽外，阿曼灣的富查伊拉港(Khorfakkan)與薩拉萊港(Salalah)，使得法國達飛航運上周末宣布透過更改彎靠港，恢復的波斯灣航線備受考驗。另一方面伊朗國安領袖拉里賈尼(Ali Larijani)遭擊斃，伊朗揚言給「致命回擊」，讓波斯灣情勢進一步惡化。

英國海運諮詢機構德魯里指出，阿曼灣的富查伊拉年裝卸能量為400萬箱(20呎櫃)，距離迪拜僅130公里，可透過雙車道連線；該港就是達飛復航波斯灣更新的彎靠港之一，另一彎靠港是豪爾法坎(Khor AlFakkan)。　

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次遭襲擊的富查伊拉與薩拉萊港是阿曼灣內的重要樞紐港，目前是阿聯酋原油運輸的重要備用港口，過去幾天港口陸續遭到無人機襲擊，紛紛關閉或暫停作業，讓中東迎來新一輪港口危機。

據Oman News Agency報導，無人機襲擊擊中了薩拉萊港內的燃料儲罐區域，目前暫無人員傷亡報告。但碼頭運營商APM Terminals已確認，港口所有作業已暫停，直至另行通知。

APM Terminals在聲明中表示，事件發生在港口綜合貨物碼頭附近，目前工作人員已按照既定應急預案進行疏散，碼頭方面正與相關政府部門密切合作，以確保現場人員安全並處理突發情況。

航運風險機構Vanguard Tech表示，目前尚不清楚燃料儲罐是否被無人機直接擊中，也可能是攔截後墜落的殘骸造成損壞現場曾聽到三次爆炸聲，可能與防空攔截有關。市場消息稱伊朗還曾試圖襲擊阿曼另一港口杜庫姆(Port of Duqm)，但未能命中。

薩拉萊港是全球為數不多可停靠超大型貨櫃船的港口之一，是中東—印度洋航線的重要集裝箱樞紐之一，此次事件可能進一步加劇當前中東局勢對全球航運網路的衝擊。

另據路透社最新報導稱，富查伊拉港是阿聯酋唯一能夠繞開荷莫茲海峽的石油出口通道、全球航運業最為重要的加油樞紐、同時也是眾多貨櫃班輪“海運+陸運”物流方案的備用卸貨港。

上周六(14日)發生無人機襲擊並引發火災後，部分石油裝載作業暫停進行。富查伊拉遇襲前數小時，美國襲擊了伊朗哈爾克島(Kharg Island)石油出口碼頭的軍事目標，伊朗革命衛隊回應稱，美國在阿聯酋的利益，包括港口、碼頭和軍事設施，是合法的攻擊目標。

富查伊拉是一個重要的原油和燃料運輸樞紐。 由於其位於荷莫茲海峽之外，而該海峽因戰爭幾乎處於封鎖狀態，這一港口對阿聯酋及全球能源市場的重要性進一步上升。

該港口也是一條輸油管道的終點，這條管道將其與阿布達比的主要油田連接起來。這是該港口在三天內第二次暫停運營，凸顯出當前衝突對地區能源供應帶來的風險。

德魯里稍早分析，自2026年2月下旬以來，荷莫茲海峽的貨櫃分流激增，「發現該地區因幾十年來對繞行走廊投資不足而暴露在結構上。」Drewry說：「阿聯酋當局已經實施了緊急清關程式，允許直接公路轉移到傑貝阿里和阿布扎比自由區-這是一項務實的措施，驗證了走廊預先存在的作用。」

沙烏地阿拉伯的紅海港口吉達和阿卜杜拉國王港總共提供1000萬箱裝卸能量，但它們距離利雅得和王國其他主要人口中心約950公里。

儘管海灣交通受到近40年中斷的威脅，但所有紅海貨物都需要透過公路運輸，因為通往利雅得和其他目的地的鐵路連線仍在繪圖板上。

Drewry說：「對於卡達、巴林、科威特和伊拉克來說，沒有一條可行的陸路繞行路線來避免荷莫茲或沙特領土過境，沒有適當的替代方案。」

而替代港口沒有能力應對混亂的日程安排突然增加的數量，因此預計會出現嚴重的擁堵，港口擁堵在供應鏈中盪漣漪，因此亞洲的主要轉運樞紐，如丹絨阿帕斯和新加坡，將受到影響。

關鍵字： 荷莫茲海峽外港口襲擊達飛新航路挑戰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【就是不愛飼料啦】爸狗飼料攻防戰！　戲精汪「塞回偷吐」精準挑釁

推薦閱讀

快訊／永豐金紀念品「幸福毯」曝光　3／25前持股可領

快訊／永豐金紀念品「幸福毯」曝光　3／25前持股可領

擁有43萬股民的永豐金（2890）今(2026)年股東會將於5月26日舉行，本次的股東會紀念品「永豐幸福毯」，以溫暖陪伴、永續共好為概念，象徵「保溫暖、祝豐賺」，也藉由「毯」與台語「賺」的巧妙同音，傳遞美好的祝福，期盼在股東的日常生活中，都能感受到支持與陪伴。

2026-03-18 14:24
券商「養龍蝦」做投資報告　金管會緊盯！加推安全手冊杜絕風險

券商「養龍蝦」做投資報告　金管會緊盯！加推安全手冊杜絕風險

被稱為「龍蝦」的人工智能助理程式OpenClaw快速竄起，科技業掀起「養龍蝦」風潮，今（18）日財委會立委賴士葆呼籲金管會要針對金融業發出「養龍蝦」使用指引，金管會主委彭金隆表示，金融業對新科技應用原本就有一定的資安與內控，若會影響經營安全就要有安全手冊，針對「養龍蝦」現象已有專責單位在研究。

2026-03-18 12:49
小資買台股利多！金管會檢討零股交易　彭金隆：與整股同步

小資買台股利多！金管會檢討零股交易　彭金隆：與整股同步

中東地緣政治緊張，3月台股處理高檔震盪，今（18）日財委會立委們針對現階段台股表現、AI族群獨強如何平均各類股發展，以及零股交易制度進行質詢，金管會主委彭金隆表示，已經推出璞玉指數納入302檔個股，資產管理業者有意發行ETF，將朝三個月發行上市為「努力的方向」；而零股交易方面，證交所研議縮短整股、零股交易時間差，以及開放信用交易等制度調整。

2026-03-18 12:12
伊朗衝突超貴！經部：中油僅2周已倒貼33億　立委憂連虧7年

伊朗衝突超貴！經部：中油僅2周已倒貼33億　立委憂連虧7年

伊戰爭推升國際油價，中油在穩定物價政策下吸收漲幅，經濟部次長賴建信今（18）日表示，過去2周以來中油已因吸收漲價成本虧損33億元，已有協助資金籌應、投資，會做好準備。不過立委柯志恩卻憂心，中油恐連虧7年。

2026-03-18 12:31
美光飆漲帶旺台廠記憶體！　旺宏再刷天價、7檔亮燈漲停

美光飆漲帶旺台廠記憶體！　旺宏再刷天價、7檔亮燈漲停

國際記憶體大廠美光昨（17）日在美股勁揚，收漲4.5%，市值首次突破5000億美元，助長台廠記憶體族群漲勢，旺宏（2337）跳空直奔143.5元漲停新高價位，記憶體模組廠紅通通一片，除旺宏以外，包括威剛（3260）、創見（2451）、青雲（5386）、廣穎（4973）、十銓（4967）、宜鼎（5289）等6檔個股也同步亮燈漲停。

2026-03-18 10:22
快訊／「萬元股王」再飆漲停　信驊攻12450元天價

快訊／「萬元股王」再飆漲停　信驊攻12450元天價

輝達（NVIDIA）2026 GTC大會後持續拉抬電子股表現，台股唯一一檔「萬元股王」信驊（5274）今（18）日開盤即拉出漲停價12450元，為連續2天亮燈漲停，再次打破台股最高價天花板，也因單一個股盤中上漲1130元，再次寫下新歷史。

2026-03-18 09:27
新台幣助貶功臣　彭博點名「金管會幫壽險改遊戲規則」

新台幣助貶功臣　彭博點名「金管會幫壽險改遊戲規則」

金管會出手調整保險監理規則，讓壽險業可分攤匯率波動衝擊，避險壓力明顯下降，連帶削弱市場對新台幣的支撐力道。《彭博社》指出，這項制度性改變，正成為近期新台幣走弱的重要推手之一。

2026-03-18 11:51
AMD蘇姿丰訪三星平澤廠　外媒爆討論擴大合作至晶圓代工

AMD蘇姿丰訪三星平澤廠　外媒爆討論擴大合作至晶圓代工

根據外媒路透社指出，AMD執行長蘇姿丰將於18日造訪南韓，前往三星位於平澤的晶圓製造基地，除參觀產線外，也將與三星高層討論進一步擴大合作的可能性，範圍有望從既有記憶體延伸至晶圓代工領域。

2026-03-18 11:39
47萬股民開心！00929配0.11元秒填息　4／15入帳

47萬股民開心！00929配0.11元秒填息　4／15入帳

台股月月配ETF始祖、受益人數約47.4萬復華台灣科技優息（00929）今（18）日除息，此次每股配息0.11元，昨（17）日收盤價19.93元，除息參考價19.82元，台股續強帶動下，股價上攻20.23元，漲幅2.07%，順利填息，股息入帳日為4月15日。

2026-03-18 11:19
黃仁勳點名OpenClaw「下一個ChatGPT」　AI代理時代加速成形

黃仁勳點名OpenClaw「下一個ChatGPT」　AI代理時代加速成形

NVIDIA執行長黃仁勳在GTC期間接受《Mad Money》主持人Jim Cramer專訪時，點名近期快速崛起的AI專案OpenClaw，直言這將是人機互動模式的一大轉捩點，甚至形容是「下一個ChatGPT」。

2026-03-18 10:31

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳背板股「新面孔」永擎祭庫藏股　飆第2根漲停

鋼價才喊漲！惠譽突降中鋼展望至負向　最慘恐被降評

快訊／永豐金紀念品「幸福毯」曝光　3／25前持股可領

5檔「抓去關」新名單　記憶體旺宏、載板股欣興雙雙上榜

快訊／台積電發布重訊！

快訊／「萬元股王」再飆漲停　信驊攻12450元天價

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

7萬家餐飲業者注意！月營收20萬以上　2029年起要開立統一發票

彩券行搬新財神　開出大樂透1億元

快訊／9檔「抓去關」新名單　PCB、記憶體飆股都入列

茶葉界的鴻海！　神祕茶王曝光

伊朗衝突超貴！經部：中油僅2周已倒貼33億　立委憂連虧7年

三星罷工投票出爐！93%「贊成」壓倒性勝利　半導體、記憶體緊張

205檔股東會紀念品一表看　4家送米、3業者卡通風超搶手

美光飆漲帶旺台廠記憶體！　旺宏再刷天價、7檔亮燈漲停

快訊／越南與澳洲航空燃油告急、油價大漲　我航低載客航線擬減班

威剛1月獲利開獎！　每股暴賺11.09元

大樂透頭獎1億一注獨得　獎落桃園市

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366