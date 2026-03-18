荷莫茲海峽外港口也遭伊朗襲擊　達飛新航路受挑戰

▲伊朗無人機襲擊荷莫茲海峽外的阿曼灣港口。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

國際媒體報導，近日伊朗襲擊荷莫茲海峽外，阿曼灣的富查伊拉港(Khorfakkan)與薩拉萊港(Salalah)，使得法國達飛航運上周末宣布透過更改彎靠港，恢復的波斯灣航線備受考驗。另一方面伊朗國安領袖拉里賈尼(Ali Larijani)遭擊斃，伊朗揚言給「致命回擊」，讓波斯灣情勢進一步惡化。

英國海運諮詢機構德魯里指出，阿曼灣的富查伊拉年裝卸能量為400萬箱(20呎櫃)，距離迪拜僅130公里，可透過雙車道連線；該港就是達飛復航波斯灣更新的彎靠港之一，另一彎靠港是豪爾法坎(Khor AlFakkan)。

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這次遭襲擊的富查伊拉與薩拉萊港是阿曼灣內的重要樞紐港，目前是阿聯酋原油運輸的重要備用港口，過去幾天港口陸續遭到無人機襲擊，紛紛關閉或暫停作業，讓中東迎來新一輪港口危機。

據Oman News Agency報導，無人機襲擊擊中了薩拉萊港內的燃料儲罐區域，目前暫無人員傷亡報告。但碼頭運營商APM Terminals已確認，港口所有作業已暫停，直至另行通知。

APM Terminals在聲明中表示，事件發生在港口綜合貨物碼頭附近，目前工作人員已按照既定應急預案進行疏散，碼頭方面正與相關政府部門密切合作，以確保現場人員安全並處理突發情況。

航運風險機構Vanguard Tech表示，目前尚不清楚燃料儲罐是否被無人機直接擊中，也可能是攔截後墜落的殘骸造成損壞現場曾聽到三次爆炸聲，可能與防空攔截有關。市場消息稱伊朗還曾試圖襲擊阿曼另一港口杜庫姆(Port of Duqm)，但未能命中。

薩拉萊港是全球為數不多可停靠超大型貨櫃船的港口之一，是中東—印度洋航線的重要集裝箱樞紐之一，此次事件可能進一步加劇當前中東局勢對全球航運網路的衝擊。



另據路透社最新報導稱，富查伊拉港是阿聯酋唯一能夠繞開荷莫茲海峽的石油出口通道、全球航運業最為重要的加油樞紐、同時也是眾多貨櫃班輪“海運+陸運”物流方案的備用卸貨港。

上周六(14日)發生無人機襲擊並引發火災後，部分石油裝載作業暫停進行。富查伊拉遇襲前數小時，美國襲擊了伊朗哈爾克島(Kharg Island)石油出口碼頭的軍事目標，伊朗革命衛隊回應稱，美國在阿聯酋的利益，包括港口、碼頭和軍事設施，是合法的攻擊目標。

富查伊拉是一個重要的原油和燃料運輸樞紐。 由於其位於荷莫茲海峽之外，而該海峽因戰爭幾乎處於封鎖狀態，這一港口對阿聯酋及全球能源市場的重要性進一步上升。

該港口也是一條輸油管道的終點，這條管道將其與阿布達比的主要油田連接起來。這是該港口在三天內第二次暫停運營，凸顯出當前衝突對地區能源供應帶來的風險。

德魯里稍早分析，自2026年2月下旬以來，荷莫茲海峽的貨櫃分流激增，「發現該地區因幾十年來對繞行走廊投資不足而暴露在結構上。」Drewry說：「阿聯酋當局已經實施了緊急清關程式，允許直接公路轉移到傑貝阿里和阿布扎比自由區-這是一項務實的措施，驗證了走廊預先存在的作用。」

沙烏地阿拉伯的紅海港口吉達和阿卜杜拉國王港總共提供1000萬箱裝卸能量，但它們距離利雅得和王國其他主要人口中心約950公里。

儘管海灣交通受到近40年中斷的威脅，但所有紅海貨物都需要透過公路運輸，因為通往利雅得和其他目的地的鐵路連線仍在繪圖板上。

Drewry說：「對於卡達、巴林、科威特和伊拉克來說，沒有一條可行的陸路繞行路線來避免荷莫茲或沙特領土過境，沒有適當的替代方案。」

而替代港口沒有能力應對混亂的日程安排突然增加的數量，因此預計會出現嚴重的擁堵，港口擁堵在供應鏈中盪漣漪，因此亞洲的主要轉運樞紐，如丹絨阿帕斯和新加坡，將受到影響。