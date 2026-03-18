記憶體兩樣情！外資大買旺宏、華邦電　重砍力積電6.7萬張

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東戰事利空有鈍化的味道，美股四大指數收紅，台股今（18）日開高走高，重返3萬4千點關卡，外資買超93.26億元，連續兩天站在買方，記憶體產業景氣能見度高，但外資操作不同調，旺宏（2337）、華邦電（2344）分居買超排行榜第一、三名個股，買進張數為4萬3721張、1萬6744張，但對於記憶體代工力積電（6770）則是站在賣方，調節6萬7088張，高居賣超第一名個股。

輝達GTC仍在進行中，AI產業扮演這一波台股反彈急先鋒，今日台股上漲512.01點或漲幅1.51%，以34348.58點作收，成交金額8983.84億元。

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根據證交所統計資料顯示，外資今買超93.26億元，連續二天買超；投信則是轉為賣方，賣超4.44億元；自營商也持續買超，合計買超96.56億元，其中自行買賣部分買超47.52億元，避險方面買超49.04億元，三大法人合計買超185.38億元。

外資買超前五名個股，旺宏、華邦電分居第一、三名，調節張數4萬3721張、1萬6744張，買超第二、四、五名個股、張數，分別定穎投控（3715）1萬8975張、大聯大（3702）1萬4140張、台化（1326）1萬1263張。

買超第六～十名個股、張數分別為大成鋼（2027）1萬408張、聯電（2303）1萬5張、京元電（2449）9880張、臻鼎-KY（4958）7915張、聯強（2347）7682張。

外資賣超前十大個股、張數，分別力積電（6770）6萬7088張、台玻（1802）3萬8412張、鴻海（2317）3萬8172張、台新新光金（2887）3萬6952張、友達（2409）2萬6946張、華通（2313）2萬465張、康舒（6282）1萬7909、聯合再生（3576）1萬7658張、泰鼎-KY（4927）1萬3606張、元晶（6443）1萬2437張。

