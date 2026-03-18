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摩根00401A執行掩護性買權策略　兼顧追求成長、分配收益

▲▼摩根投信。（圖／摩根投信提供）

▲摩根投信首檔台股主動式ETF，00401A於3月23日開募。（圖／摩根投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台股投資人面臨兩難選擇，投資台股到底是要以資本利得為主，還是以配息收益為主，為了解決這道難題，摩根投信發行摩根台灣鑫收益主動式ETF （00401A），透過紀律性執行「掩護性買權(Covered call)」策略、並把已到期或已執行賣出選擇權買權所收取的權利金，納入可分配收益範圍的台股ETF，在此策略下，投資人依然能繼續參與台股市場的成長機會，更能在這樣的策略下創造每月現金流。

摩根投信董事長唐德瑜指出，這種透過紀律性執行掩護性買權獲取權利金、並給投資人在每月創造現金流的策略，雖是摩根投信首次引進台灣，但它早已被摩根資產管理集團運用在全球，目前摩根資產管理集團運用這種策略的衍生性收益型ETF（分類依據為Morningstar Category Derivative Income）規模達2兆元，市占率全球第一，此外，摩根資產管理集團在全球旗下所管理的主動式ETF，也是以超過6兆元位居全球第一。

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看準投資人想要收益、又要追成長的需求日益增高，摩根投信將摩根資產管理集團在華爾街的贏家思維從美國引進台灣，推出全台首檔運用掩護性買權的台股主動式ETF，透過每月紀律性地執行這項策略，00401A不僅把市場上的不確定性，轉化為權利金收益之外，也有機會替投資組合增加收益率，替投資人創造更穩健的現金流。

00401A經理人沈馨表示，正因為台股在息收和動能上都值得繼續投資，所以透過紀律性執行掩護性買權的策略，00401A不僅致力提供相對穩定的配息收益，也有機會參與台股成長的潛在資本利得，讓投資人再也不必在「收益」與「成長」中做選擇，更不用為了追求每月現金流的穩定，還得去搭配各種年配、季配與半年配的產品。

正因為有了掩護性買權策略當收益的靠山，00401A在選股時可以更專注獲利成長動能，因此00401A不但會找高股息的股票，同時也會投資具備高成長潛力的股票，以台、美AI供應鏈為例，市場對於AI會有各種想像題材，但摩根團隊可以透過全球的研究團隊，去逐一核實供應鏈上、中、下游的訂單狀況與獲利預期，進而替投資人尋找優質有潛力的企業。
 

關鍵字： 台股ETF掩護性買權現金流配息收益主動式基金

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