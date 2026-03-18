5檔「抓去關」新名單　記憶體旺宏、載板股欣興雙雙上榜

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所今（18）日公告新增5檔處置股，從明（19）日起一路關至4月1日為止，其中記憶體飆股旺宏（2337）等3檔列為5分鐘撮合一次、載板股欣興（3037）與光電廠鼎元（2426）雙雙遭列2度處置，改為20分鐘撮合一次。

5檔處置名單如下：

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宏旭-KY（2243）：5分鐘撮合一次

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達50.06%、今日成交量為最近60個營業日日平均成交量的12.46 倍

旺宏（2337）：5分鐘撮合一次

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達48.10%、3月18日週轉率為12.25%、最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達294.23%、最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達314.14%

鼎元（2426）：20分鐘撮合一次

理由：已在處置期間仍持續異常波動，最近6個營業日累積收盤價漲幅達42.28%，列為第2次處置

欣興（3037）：20分鐘撮合一次

理由：近30日內有處置紀錄，最近6個營業日累積收盤價漲幅達32.52%、近6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達114元、最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達157.77%、最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達271.21%

榮創（3437）：5分鐘撮合一次

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達45.60%、3月18日的成交量為最近60個營業日日平均成交量之11.25 倍、3月18日的週轉率為14.21%