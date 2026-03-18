三商家購2025年EPS 2.14元　淨利年增5.77%

快訊／永豐金紀念品「幸福毯」曝光 3／25前持股可領

擁有43萬股民的永豐金（2890）今(2026)年股東會將於5月26日舉行，本次的股東會紀念品「永豐幸福毯」，以溫暖陪伴、永續共好為概念，象徵「保溫暖、祝豐賺」，也藉由「毯」與台語「賺」的巧妙同音，傳遞美好的祝福，期盼在股東的日常生活中，都能感受到支持與陪伴。

券商「養龍蝦」做投資報告 金管會緊盯！加推安全手冊杜絕風險

被稱為「龍蝦」的人工智能助理程式OpenClaw快速竄起，科技業掀起「養龍蝦」風潮，今（18）日財委會立委賴士葆呼籲金管會要針對金融業發出「養龍蝦」使用指引，金管會主委彭金隆表示，金融業對新科技應用原本就有一定的資安與內控，若會影響經營安全就要有安全手冊，針對「養龍蝦」現象已有專責單位在研究。

小資買台股利多！金管會檢討零股交易 彭金隆：與整股同步

中東地緣政治緊張，3月台股處理高檔震盪，今（18）日財委會立委們針對現階段台股表現、AI族群獨強如何平均各類股發展，以及零股交易制度進行質詢，金管會主委彭金隆表示，已經推出璞玉指數納入302檔個股，資產管理業者有意發行ETF，將朝三個月發行上市為「努力的方向」；而零股交易方面，證交所研議縮短整股、零股交易時間差，以及開放信用交易等制度調整。

伊朗衝突超貴！經部：中油僅2周已倒貼33億 立委憂連虧7年

伊戰爭推升國際油價，中油在穩定物價政策下吸收漲幅，經濟部次長賴建信今（18）日表示，過去2周以來中油已因吸收漲價成本虧損33億元，已有協助資金籌應、投資，會做好準備。不過立委柯志恩卻憂心，中油恐連虧7年。

美光飆漲帶旺台廠記憶體！ 旺宏再刷天價、7檔亮燈漲停

國際記憶體大廠美光昨（17）日在美股勁揚，收漲4.5%，市值首次突破5000億美元，助長台廠記憶體族群漲勢，旺宏（2337）跳空直奔143.5元漲停新高價位，記憶體模組廠紅通通一片，除旺宏以外，包括威剛（3260）、創見（2451）、青雲（5386）、廣穎（4973）、十銓（4967）、宜鼎（5289）等6檔個股也同步亮燈漲停。

快訊／「萬元股王」再飆漲停 信驊攻12450元天價

輝達（NVIDIA）2026 GTC大會後持續拉抬電子股表現，台股唯一一檔「萬元股王」信驊（5274）今（18）日開盤即拉出漲停價12450元，為連續2天亮燈漲停，再次打破台股最高價天花板，也因單一個股盤中上漲1130元，再次寫下新歷史。

新台幣助貶功臣 彭博點名「金管會幫壽險改遊戲規則」

金管會出手調整保險監理規則，讓壽險業可分攤匯率波動衝擊，避險壓力明顯下降，連帶削弱市場對新台幣的支撐力道。《彭博社》指出，這項制度性改變，正成為近期新台幣走弱的重要推手之一。

AMD蘇姿丰訪三星平澤廠 外媒爆討論擴大合作至晶圓代工

根據外媒路透社指出，AMD執行長蘇姿丰將於18日造訪南韓，前往三星位於平澤的晶圓製造基地，除參觀產線外，也將與三星高層討論進一步擴大合作的可能性，範圍有望從既有記憶體延伸至晶圓代工領域。

47萬股民開心！00929配0.11元秒填息 4／15入帳

台股月月配ETF始祖、受益人數約47.4萬復華台灣科技優息（00929）今（18）日除息，此次每股配息0.11元，昨（17）日收盤價19.93元，除息參考價19.82元，台股續強帶動下，股價上攻20.23元，漲幅2.07%，順利填息，股息入帳日為4月15日。

黃仁勳點名OpenClaw「下一個ChatGPT」 AI代理時代加速成形

NVIDIA執行長黃仁勳在GTC期間接受《Mad Money》主持人Jim Cramer專訪時，點名近期快速崛起的AI專案OpenClaw，直言這將是人機互動模式的一大轉捩點，甚至形容是「下一個ChatGPT」。