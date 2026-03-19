立委提議台股交易「千股改1股」制　金管會：一個月內提出評估

▲立委提議台股交易改1股制。（資料照／記者陳瑩欣攝）



記者許力方／台北報導

立法院財委會18日針對台股交易制度展開討論，民進黨立委吳秉叡質詢時建議，現行「千股一張」制度應朝美股以「1股」為交易單位的模式調整，對此，金管會主委彭金隆鬆口表示，若改為1股制，涉及不只交易習慣轉變，還有風險評估與效益等需審慎檢視，預計一個月內提出完整評估報告。

彭金龍回應稱，台灣資本市場日均交易量已達新台幣兆元規模，顯示市場深度與國際參與度持續提升，制度與國際接軌確實是重要方向。不過，他也強調，過去投資人長期習慣以整股交易，若改為1股制，涉及投資人習慣、風險評估與整體效益，預計一個月內提出完整評估報告，內容將涵蓋是否改為1股制及零股交易制度調整。

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▲金管會主委彭金隆鬆口回應「1股制」。（資料照／記者李毓康攝）



證期局局長高晶萍受訪時提到，若由千股制改為1股制，將是重大制度變革，不僅將牽涉投資人交易模式必須完全改變，也涉及整體交易系統重建。包括撮合機制、資料流量、監理與風控設定，甚至前後台系統都需全面調整，影響層面廣泛。

證交所董事長林修銘則表示，改革關鍵在於是否能實質提升市場競爭力與國際化程度，同時避免因制度轉換導致投資人誤下單等問題。他強調，制度調整不僅是技術問題，更涉及市場發展方向與投資人教育，「改了不見得好」，需要思考對台灣的國際性發展有多大幫助。